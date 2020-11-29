نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير خلال تلك الفترة عن كيفية التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة بالمملكة، وذلك من قبل الكثير من المواطنين السعوديين الذين يحلمون بالفوز، فالجميع على يقين من مصداقية مؤسسة الوليد بن طلال وأنها بالفعل تقدم العديد من الجوائز الحقيقية.

طريقة فوز بسيارة من الوليد بن طلال

التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة بالمملكة، أما عن خطوات التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن السيارة بالمملكة، فهي كالتالي:

الدخول على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وتسجيل الدخول بها. الضغط على كلمة تسجيل الموجودة بالصفحة. إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الشخص المتقدم للمسابقة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح. إدخال رقم الجوال والتأكد من صحتها. تسجيل الحساب الخاص بالشخص المتقدم على تويتر. الضغط على تسجيل البيانات. انتظار رسالة من مؤسسة الوليد بن طلال تؤكد على فوزك بالمسابقة.

شروط التقديم للمسابقة

شروط الحصول على بالسكن والسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال: