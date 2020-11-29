نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي في نصف ساعة فقط بمصرف الراجحي للسعودي والمقيم والمتقاعد بأطول فترة سداد للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي بمثابة أفضل أنواع القروض التي يتم البحث عنها من قبل مواطني المملكة العربية السعودية، ويقدم المصرف أفضل الخدمات المصرفية داخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلن بنك الراجحي في وقت سابق عن تقديم أفضل القروض الشخصية والتي يصل تمويلها إلى 2 مليون ريال سعودي، من مميزات هذا القرض انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع بتمويل سريع دون إجراءات معقدة، ويعد تقديم هذا القرض تسهيلاً لجميع الأسر السعودية التي تحتاج إلى هذا القرض سواء من أجل أمور شخصية أو لأمر زواج أو تجديد منزل، لأي غرض يريده المقترض يستطيع أن يقترض هذا القرض خلال دقائق معدودة من بنك الراجحي، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.

مزايا الحصول على القرض الشخصي من بنك الراجحي

يمكن طلب قرض وتمويل شخصي بدون تحويل الراتب للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد.

مبلغ التمويل محدد بحد أقصي 2 مليون ريال.

مدة سداد التمويل 60 شهراً من تاريخ الحصول عليه.

قيمة القسط الشهرى مناسب لجميع الرواتب الشخصية للعملاء.

التمويل مُتاح وفق الرقابة الإسلامية.

شروط الحصول على قرض شخصي سريع من بنك الراجحي

أن يمتلك الراغب في القرض راتب 2000 ريال كحد ادني.

أن لا يتعدى عمر المقترض عن 65 عام عن تحصيل أخر قسط.

الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقاعد 1900 ريال سعودي.

أن لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام عند سداد أخر دفعة.

موافقة بنك الراجحي على صرف القرض للعميل.

سداد قيمة القسط الشهري للتمويل الذي يحصل عليه كل عميل في المواعيد المحددة.

الخطوات المطلوبة لصرف القرض الشخصي من بنك الراجحي

ملي الطلب الخاص بالتمويل الشخصي من البنك سواء إلكترونياً أو في أقرب فرع من فروع المصرف.

تحضير صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول، وكذلك إقامة المقيم تكون سارية الصلاحية.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري الذي يتم الحصول عليه.

التأكد من سلامة جميع البيانات المقدمة بالطلب الخاص بالقرض.

طريقة الحصول على قرض بنك الراجحي إلكترونياً

من يرغب في الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي يقوم بزيارة الموقع الآتي: بنك الراجحي.

ثم تعبئة البيانات الموجودة بالحقول الفارغة، والتأكد من سلامتها، وانتظار الموافقة للحصول علي التمويل خلال 30 دقيقة فقط.

تتميز تمويلات مصرف الراجحي بتسهيلات كبيرة تجذب أي عميل جديد لديها، وأهم ما تتميز به هذه التمويلات هو سرعة الحصول علي التمويل الشخصي خلال وقت قصير مقارنة بباقي المصارف الأخرى الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.