نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل شخصي يصل لـ 500 ألف ريال بدون كفيل الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع متطلبات الحياة والظروف المعيشية يبحث المواطن السعودي عن اسرع تمويل شخصي بدون كفيل يصل ما بين 100 ألف وحتى 500 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، ومن متابعة الشركات التي تمنح تمويل شخصي وقروض شخصية بدون كفيل بخطوات سهلة وميسرة، فقد وجدنا أنه يمكن التقديم والحصول على تمويل شخصي سريع من خلال الشركة السعودية للتمويل Saudi Finance Company، حيث يقدم تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل، وبدون تحويل راتب، كما يقدم مبلغ تمويل يصل إلى 500 ألف ريال متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال البحث حول تقديم المنتجات والمواقع التي تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة، نقدم لكم في موقع ثقفني الإخباري رابط موقع الشركة السعودية للتمويل، وكيفية التسجيل والحصول على تمويل الأفراد 1442.

اسرع تمويل شخصي بدون كفيل 1442

يتم الدخول على موقع الشركة السعودية للتمويل، وهذه صفحة التقديم، حيث بها أيقونة زرقاء (تقديم طلب تمويل -اضغط هنا)، وبهذه الصفحة وضحت الشركة مميزات تمويل الأفراد وكذلك المستندات المطلوبة، والمميزات هي:

يمنح تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي

مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي

التمويل المقدم من الشركة السعودية للتمويل للتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم الحصول على تمويل دون تحويل الراتب

نسبة استقطاع تصل إلى 60%

هامش ربح تنافسي

يمكن السداد المبكر للتمويل في أي وقت

توضيح البنوك التي تمنح التمويلات والقروض الشخصية

يوجد الكثير من البنوك التي تقدم تمويل أفراد سريع جداً في المملكة العربية السعودية، وسبق وأوضحنا تمويل شخصي بنك الجزيرة، وكيفية الحصول عليه، وتمويل بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك تمويل بنك ساب للمتقاعدين، وما يقدمه مصرف الراجحي من تمويلات وخدمات من ذلك تقديم قرض شخصي الراجحي بدون كفيل، وهذه خدمات تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية للاختيار بين تمويل شخصي سريع جدا وبدون كفيل أو تحويل راتب.

ما هي الشركة السعودية للتمويل

من أوائل شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت التمويل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1990م، وهي بدأت بملكية كاملة لشركة أبناء “عبدالله إبراهيم الخريف”، برأسمال بمبلغ عشر مليون ريال سعودي، ومن أسباب إنشائها تقديم المنتجات والحلول التمويلية وفق الشريعة الإسلامية.

منتجات الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية الكثير من المنتجات وهي:

تمويل الأفراد

تمويل الأعمال

مستندات الحصول على اسرع تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل

وضعت الشركة للحصول على تمويل الأفراد ضرورة تقديم المستندات التالية:

تقديم كشف حساب بنكي عن مدة الثلاث شهور الأخيرة

تعريف بالراتب

تعبئة طلب نموذج التمويل بالموقع الإلكتروني

خطوات تقديم طلب تمويل الأفراد الشركة السعودية للتمويل

يتم الدخول على رابط طلب التمويل مباشرة من الرابط السابق

يحولك إلى حاسبة التمويل لمعرفة التمويل المناسب

تعبئة المعلومات الشخصية المطلوبة بالصورة السابقة ثم الضغط على احسب، وبعد معرفة قيمة تمويل الأفراد المناسب التقديم عليه بالشركة السعودية للتمويل يتم استكمال نموذج التقديم.

اسعار المنتجات التمويلية

كما وضعت الشركة السعودية للتمويل جدول تفصيلي عن اسعار المنتجات التمويلية المقدمة منها لكل من تمويل الأفراد، وتمويل الأعمال.

وكما أفاد الشركة بأن هذه المعطيات مجرد مثال تختلف النسبة السنوية بحسب مبلغ التمويل، والتصنيف الائتماني للعميل ومدة سداد المبلغ المطلوب.