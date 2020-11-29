(( ابن بديد عريس ))

دوت الخليج – عفيف : مسلط الغفيلي في ليلة فرح وامطار

امتزج فيها الطيب وعانق قطرات المطر

ترنم فيها الشعر وصفق الحضور

ارتسمت الابتسامات وتعالت عبارات التهاني

تحت سقف صاله الأفراح اجتمع

السياسيون

وشيوخ القبائل

المثقفون

الادباء

رجال الاعمال

الاطباء يتقدمهم

السفير والقنصل والقائم بالأعمال بالسفارة

١-د قحطان الجنابي /السفير

٢-استاذ مهدي الجبوري / القنصل

٣- استاذ خلدون / القائم بالاعمال

والشيخ بدر بن نايف الضيط جمعهم حب وتقدير رجل استحق ان يجتمعوا في مناسبته ويشاركوه فرحته

الاخ الاستاذ حبيب متعب بن بديد العضياني عريس الليله وفارسها

صاحب الوجه البشوش والقلب النابض بالحب

والابتسامه الاخويه التى لا تفارق محياه

احتفل بزواجه يوم الجمعه ليلة السبت الموافق 1442/4/12 للهجره

وسط لفيف من الافرباء والمحبين

الذين حضروا حباً له وتقديراً لشخصه

استقبلتهم عبارات الترحيب

وفوح العود الازرق

وفناجيل البن الاشقر

وشاركوه في احتفاله والسعادة تغمرهم

وسط التزام الجميع ببرتكولات الصحة من تباعد وارتداء الكمامات

وابتداء الحفل بفعاليات مميزه

شعريه بمشاركة عدد من الشعراء

وشيلات وعرضة بالسيوف

وبدورنا نقدم اصدق التهاني والبريكات لفارس هذه المناسبه متمنين له حياة زوجية سعيدة

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