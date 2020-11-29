نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف المباحث العامة 1442 المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم رابط تقديم وظائف المباحث العامة 1442 في السُّعُودية التي قد تم مؤخرًا الإعلان عنها بواسطة وزارة الداخلية والتي تُعد من أكثر فئات الوظائف التي ينتظرها قطاع عريض من الشباب السعودي نظرًا لما تُقدمه تلك الوظائف من عدد هائل من المميزات لكافة الملتحقين بها، وفيما يلي عبر موقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح أهم شروط وظائف المباحث العامة 1442 وكيفية التقديم إليها أيضًا بالتفصيل.

وظائف المباحث العامة 1442

وظائف المباحث العامة لا تقل أهمية عن وظائف وزارة العدل أو وظائف عسكرية بالدفاع الوطني أو غيرهم من وظائف قطاع الأمن بالمملكة، ولقد قامت المديرية العامة الخاصة بمباحث وزارة الداخلية داخل المملكة بالإعلان عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة بها بالرتب التالية: (جندي ـ عريف ـ رقيب)، وجاءت متطلبات تلك الوظائف على النحو التالي:

متطلبات وظيفة رقيب

تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات التالية:

التخصصات العلمية ، وتشمل: (هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب الآلي، هندسة الشبكات، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التغذية).

، وتشمل: (هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب الآلي، هندسة الشبكات، الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التغذية). التخصصات الأدبية والإنسانية، تشمل: (القانون، القانون الدُّوَليّ، العقيدة، الشريعة، المحاسبة، الإدارة، اللغات والترجمة، الإعلام، علم الاجتماع، علم إدارة مصادر المعلومات، علم النفس، التربية البدنية، المناهج وطرق التدريس، إدارة السجلات والحفظ الإلكتروني).

متطلبات وظيفة الجندي

تتطلب وظيفة الجندي الحصول على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يُعادها.

متطلبات وظيفة العريف

التقديم إلى وظيفة العريف تتطلب الحصول على درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية:

(التمريض، الصيدلة، طب الطوارئ، طبيب الأسنان، الإلكترونيات والتحكم الصناعي، الإدارة المكتبية، سباكة، نجارة، سمكرة ودهان، سلامة مهنية وإدارة مخاطر، التصوير، صيانة شبكات، الأمن والسلامة، الدعم الفني، صيانة الشبكات، وغيرهم).

رابط تقديم وظائف المباحث العامة 1442 السعودية

يتم التقديم على وظائف المباحث العامة وزارة الداخلية من خلال منصة توظيف أبشر السُّعُودية الرسمية، حيث يتم فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد (29 نوفمبر 2020م) الموافق (14 ربيع الآخر 1442هـ) على أن يتم غلق باب التقديم في يوم الخميس (3 ديسمبر 2020م) الموافق (18 ربيع الآخر 1442هـ)، ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى منصة أبشر التوظيف وزارة الداخلية

شروط وظائف المباحث العامة 1442 السعودية

فيما يخص الشروط الأساسية الخاصة بوظائف المباحث وزارة الداخلية بالمملكة للعام الجاري 1442هـ، فهي تشمل ما يلي: