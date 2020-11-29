نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل من بنك البلاد ، يعتبر بنك البلاد من أهم البنوك التي تتبع الشريعة الإسلامية كما إنه يقدم الكثير من البرامج التمويلية والعروض البنكية التي يقدمها للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية كما أن جميع القروض تناسب جميع المواطنين الاجتماعية و تناسب الفئات العمرية أيضاً كما ومن ضمن هذه القروض قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب على فترات سداد مناسبة تتناسب مع كل شخص يحصل على القرض الشخصي والآن سوف نقدم لكم كيفية التقديم على القرض الشخصي من بنك البلاد بدون كفيل وبدون تحويل راتب . المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد وبدون تحويل راتب يمكن للعميل الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب من بنك البلاد من خلال الدخول على تمويل الإلكتروني لبنك البلاد وإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل .

وإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل . يجب على المتقدم للحصول على القرض تقديم صورة الهوية الشخصية سارية .

موظفين القطاعات العسكرية يجب تقديم بطاقة العمل الخاصة بهم .

يجب على التقدم الطلب من بنك البلاد طلب شراء بالتقسيط .

يجب على العميل المتقدم للقرض الشخصي تقديم محتوى يذكر فيه الراتب الشهري الخاص به والمسمى الوظيفي كما يذكر تاريخ الالتحاق بالوظيفة .

كما يجب على المتقدم كتابة تقرير بسداد قيمة القرض الشخصي . شروط التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد السعودي يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد لا يقل عن 21 سنة .

يجب أن تكون مدة العمل التي قضاة العميل داخل العمل لا تقل عن 3 أشهر وذلك بالنسبة للجنسيات السعودية أما بالنسبة للمقيمين يجب أن تكون مدة خدمة العمل لا تقل عن سنة .

يجب أن يكون دخل المتقدم للقرض الشخصي لا يقل عن 12.000 ألف ريال سعودي .

وأخيراً يجب على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك البلاد بدون تحويل راتب . مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد السعودي يجب على المتقدم الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب .

يجب الحصول على القرض الشخصي في أسرع فترة زمنية من بنك البلاد .

قد يوفر بنك البلاد خدمة تسهيل التمويل وهذه الخدمة متاحة في جميع فروع بنك البلاد في انحاء العالم .

هناك خدمة يوفرها بنك البلاد وهي خدمة الرد على جميع استفسارات العملاء وذلك من يوم السبت حتى يوم الخميس على الأرقام الأتية 920001002 .

قد تصل مدة سداد القرض الشخصي إلى عامين .

التمويل الشخصي من بنك البلاد متاح لجميع الجنسيات والمقيمين في المملكة العربية السعودية .

يتماشى بنك البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية .

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