نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاحية الاقامة للعمالة الوافدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوع اليوم يهم كل العمالة الوافدة التي تعمل على أراضي السعودية من خلاله تستطيع أن تكمل العمل أو لا وأصدرت وزارة الداخلية تخديرات حول هذا الموضوع لضرورة الالتزام بصلاحية ألإقامة وعدم تخطى المدة المتاحة .

موقع ابشر تستطيع من خلاله التأكد من صلاحية الإقامة

1 – قم بالدخول على موقع ابشر ثم اختيار ” قسم الأفراد ” من ألصفحة الرئيسية .

2 – قم بتسجيل الدخول بكتابة ” اسم المستخدم وكلمة المرور ” وسوف يقوم الموقع بإرسال ” رمز التحقق “على الهاتف المسجل لديهم .

3 – تقوم بفتح صفحة الخدمات الإلكترونية .

4 – ادخل على ” خدمات المكفولين ” ثم اختيار ” استعلامات ” .

5 – قم بإدخال ” رقم الإقامة ” ثم الرمز قم اضغط على ” عرض “.

6 – سوف يظهر لك تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة ويكون بلونين مختلفين ” اخضر و احمر “.

7 – إذا كانت باللون الأخضر فالإقامة لا تحتاج إلى تجديد ، أم إذا كانت باللون الأحمر فالإقامة تحتاج إلى تجديد .

غرامة انتهاء صلاحية ألإقامة للوافدين

الإهمال في تجديد صلاحية ألإقامة يعرضك للغرامة التى يقرها القانون السعودي ويرجى مراجعة إدارة الجوازات قبل انتهاء مدة ألإقامة بثلاثة أيام بحد اقصي ، الغرامة 500 ريال سعودي فى المرة الأولي وأذأ كانت المرة الثانية يضاعف المبلغ وذلك فى حاله العمل لدى احد الأفراد او المؤسسات وأذأ كانت المرة الثالثة فسوف يكون نتيجتها إبعاد الوافد عن المملكة .

إذا كان الوافد يعمل لدى جهة حكومية فان الموظف المسئول فى هذه الجهة عن تجديد الإقامات يتعرض للمسائلة القانونية لان الجهة الحكومية تكون هيا المسئولة عن الموظفين الذين يعملون لديها من كل الجنسيات وتكون مسئولة عن تجديدها فى المواعيد المقررة .

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية ألإقامة برقم ألإقامة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية باتباع هذه الخطوات .

1 – قم بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة ثم تقوم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية .

2 – قم باختيار قسم الجوازات .

3 – قم باختيار الاستعلام عن صلاحية ألإقامة .

4 – سيقوم الموقع بتحويلك أوتوماتيكيا على موقع ابشر قم بتسجيل الدخول عليه .

5 – ادخل رقم ألإقامة ثم الرمز ثم اضغط على عرض .

6 – ستفتح لك صفحة بها تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة باللون الأخضر او الأحمر .

ماذا تفعل اذا كنت لا تملك حساب على موقع ابشر ؟

اذا كان الوافد لا يملك حساب على موقع ابشر يمكننك الكشف على تاريخ الإقامة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع هذه الخطوات .

1 – قم بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة ثم قم باختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل .

2 – ثم باختيار بوابة الأفراد .

3 – اضغط على مستخدم جديد .

4 – سيطلب منك إدخال رقم الهوية أو ألإقامة ثم التاريخ ( الهجري أو الميلادي ) .

5 – بعد ذلك ستفتح صفحة إنشاء استمارة التسجيل وتحتوى على كافة بيانات صاحب ألإقامة ومن بينها تاريخ انتهاء ألإقامة .