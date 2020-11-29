نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإسكان التنموي وكيفية التسجيل فيه هو أحد خدمات وزارة الإسكان ، وهو من الخدمات الحكومية التنموية التي تقدم خدماتها للمواطنين من ذوي الدخل القليل المحدود ولمن لا دخل لهم، فهم المستحقين بلاشك وقد اهتمت الحكومة السعودية بهذه الفئة على وجه الخصوص لتوفير احتياجاتهم بتخصيص وحدات سكنية دعمًا لهم وإعانة من أجل حياة كريمة يستحقونها هم وأسرهم.

المستحقين للتسجيل، وتسلم الوحدات السكنية ، هم الفئة المقيدين في وكالة الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، التي تختص بتقديم المساعدات المقطوعات والوحدات السكنية التى تقدم للمقيدين في الضمان الإجتماعي حتى يتم تحديد وحدة سكنية.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي للمواطنين

إن يكون من اصحاب الدخل المحدود او ممن لادخل لهم من لديهم ظروف خاصة مثل الأسر التي ليس لهم مسكن خاص بهم جميع المواطنين المقيدين في الضمان الإجتماعي، ومسجل اسمهم لدى وزارة الإسكان

وبناءً على ذلك فإن جميع من يشملهم الضمان الإجتماعي يتاح لهم الحصول على وحدة سكنية بتكلفة 350 ألف ريال سعودي من برنامج الإسكان التنموي.

ماهي خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط للحصول على وحدة سكنية مدعمة تبدأ خطوات التسجيل بهذه الطريقة:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية تسجيل المطلوب من بيانات تسجيل رقم التعريف الوطني ورقم الهاتف وجميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع التأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة

-الضغط على زر التسجيل في الإسكان التطويري المستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي

وقد خصصت وزارة الإسكان السعودية موقعًا خاصًا بتسجيل طلبات الإسكان التنموي.

تهتم وزارة الاسكان السعودية جميع ما يخص الإسكان، وما يتعلق به وقد تأسست وزارة الإسكان السعودية عام 2011م 1432ه‍ أمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من أجل توفير المسكن المناسب لكل مواطن سعودي وأصدر قرارًا ببناء نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين من ذو الدخل المحدود.

الإسكان التنموي يحقق اعلى مستوى في التقييم