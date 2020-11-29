نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل العنوان الوطني مجاناً للأفراد| الخطوات والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع التقديم على وظائف الأحوال المدنية، بدء البحث عن طريقة تسجيل العنوان الوطني للأفراد والاستعلام حول كيفية الحصول عليه، ويقدم البريد السعودي تلك الخدمة للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة، حتى يكون من السهل الوصول على مكان إقامة او تواجد صاحب العنوان وتوصيل الخدمة التي طلبها مثل شاء سلعة أو استلام طرد، أو الوصل لمكانه وتسليمة طرد مرسل له من الداخل او الخارج، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات الحكومية والتي على رأسها وثائق أبشر.

يقدم البريد السعودي شرح لخطوات التسجيل في العنوان الوطني وإضافة أفراد العائلة والتابعين، وهذا من الامور التي تتوفر للمواطن والمقيم، لان العنوان الوطني من الأشياء الهامة لسعرة الوصول لعنوان أحد المستخدمين، وتوصيل الخدمة التي تقدم بطلبها، مثل شحنة لمنتج محلي او مستورد، ومع ترامي أطراف مدن المملكة فهنا ربما يصعب على مقدم الخدمة البريدية الوصول للعميل، بدون وجود عنوان موثق ورسمي، وهذا يسبب تأخر في الحصول على الخدمة أو عدم التمكن من الاستدلال على الموقع.

رابط التسجيل في العنوان الوطني

استفد من إمكانية الحصول على الخدمات اللوجستية واستلم الشحنات التي تم طلبها إلكترونياً، كما يمكن استلام مستندات إثبات الشخصة مثل الهوية الوطنية، وجواز السفر ورخصة القيادة، من خلال تسجيل عنوانك الوطني والخدمة مقدمة من البريد السعودي لتشكل الأفراد والشركات والمؤسسات، ابدء من الدخول على تسجيل جديد ثم الموافقه على الشروط، ثم ينقلك الموقع لصفحة اختيار بيانات موقعك على الخريطة وبعدها تسجيل البيانات الشخصية لك وللمرافقين أو التابعين.