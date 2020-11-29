ثوران بركان شرق إندونيسيا للمرة الثانية خلال 3 أيام

دوت الخليج – واس ثار بركان ليوتولو في جزيرة ليمباتا الإندونيسية اليوم، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وقذف الرماد إلى ارتفاع 4000 متر.

وذكرت هيئة المسح البركاني الإندونيسية أن حالة التأهب للبركان لم تتغير، وتظل عند مستوى واحد أعلى من المعدل الطبيعي، مضيفة أنه تم فرض منطقة عزل نصف قطرها كيلومترين حول البركان.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة.

وأطلق البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترا الجمعة الماضية رمادا إلى ارتفاع 500 مترا في الهواء في أول ثوران له منذ عام 2012.

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