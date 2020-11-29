دوت الخليج – واس : سجل الصقر “مكة” الأسبقية كأول صقر يشارك في سباقات الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، التي انطلقت اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويعود “مكة” للصقار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، الذي شارك في أول أشواط الملواح (الدعو) المخصصة للشاهين فرخ لفئة المحترفين السعوديين، وقطع صقره مسافة 400 متر في توقيت قدره (20 ثانية و100 جزء من الثانية) .

وحقق الملاح مفارقة في أول أيام المهرجان كونه أول صقار في النسخة الثالثة مشارك بأول شوط، ومحققا المركز الأول في الشوط بصقره الآخر “فيروز”.

وقطع الصقر “فيروز” مسافة 400 متر في توقيت قدره (18ثانية و128 جزءا من الثانية)، متقدماً بفارق 600 جزء من الثانية عن أقرب منافسيه.

وأشاد أمين الملاح بمستوى تنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، الذي أصبح عالمياً ينتظره الصقارون من كل أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول حرصاً كبيراً من المنظمين على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، كما تجري أعمال التنظيف والتعقيم بعد كل شوط من أشواط الملواح لضمان سلامة المشاركين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكة.. أول صقر يتسابق في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.