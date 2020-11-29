نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلسة انفجارات تهز العاصمة الإريترية أسمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن وقوع 6 انفجارات في مدينة أسمرة عاصمة إريتريا، لكن لم يعرف سببها أو أماكنها.

وكتبت الخارجية الأمريكية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر قالت فيها: "في الساعة 10.13 دقيقة مساء يوم 28 نوفمبر، وقعت 6 انفجارات في أسمرة"، وحثت الأميركيين في البلد الإفريقي على أن يظلوا على دراية بالصراع الدائر والظروف الراهنة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن القوات الاتحادية سيطرت على مقلي عاصمة تيغراي، خلال ساعات من شن هجوم هناك.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر الجاري، إنها انسحبت من مقلي.

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأحمد، عدوا لدودا لنظيرتها في إثيوبيا.