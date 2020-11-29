دوت الخليج – واس : وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عددا من العربات المخصصة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ (100) عبوة.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصصة لهم تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وبين الندوي: أن العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل وهي (باب الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح) ويتم تعبئتها من قبل حافظات خاصة مجهزة مسبقاً في الموقع نفسه، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.

وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عربات خاصة لماء زمزم لضمان عدم خروج المعتمرين عن المسارات المخصصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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