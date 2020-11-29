نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للاعفاء من سداد قرض بنك التسليف 1442 وأسماء المعفيين حتى الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التسليف السعودي قروض ماية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، تلك القروض التي تهدف لأغراض عدة منها قروض للزواج وغيرها قروض لعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمساهمه من المملكة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على أعباء المعيشة خاصة مع أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطنين والمقيمين أيضاً.

المستندات المطلوبة لتقديم اعفاء سداد قرض بنك التسليف

يتم تقديم الأوراق التي سنشير إليها الآن لبنك التسليف وذلك لدراستها والتأكد من أحقية المستفيد من القرض لإعفائه من سداد قيمته، وتتمثل تلك الأوراق في:

تقرير يشتمل على الوضع المالي للمستفيد من القرض بشكل كامل ودقيق. صورة بطاقة العائلة. صورة من الهوية الوطنية. تقرير طبي للمستفيد من القرض. التوقيع على الطلب بالأسم الكامل ورقم هوية المستفيد من القرض.

صورة من تقديم طلب الاعفاء لوزارة المالية السعودية

البنود المتعلقة بطلب الاعفاء سداد قرض بنك التسليف 1442

رقم العقد الموقع بين بينك التسليف والمقترض. رقم الهوية الوطنية للمقترض. تقديم الحفيظة وتشتمل على التاريخ والمصدر والرقم. تسجيل أسم المقترض أربعة مرات. تسجيل بيانات المدين كاملة وتتمثل في محل الإقامة، الأسم كامل، ورقم الهاتف، والتوقيع على الطلب بشكل واضح. كتابة أسماء الشركاء فى القرض إن وجد.

شروط الإعفاء من سداد قرض بنك التسليف 1442

تتمثل الشروط والمعايير التي يجب توفرها فى المقترض ليتم إعفائه من سداد قيمة القرض في:

تقديم المستندات المشار إليها سابقاً.

تقديم إلتماس أو طلب بالإعفاء من سداد قيمة القرض.

تجنب أي خطأ لأنه سيمنع الموافقة على قرار الإعفاء.

يجب أن يكون المتقدم على طلب الإعفاء سعودي الجنسية، فالقانون السعودي لا يمنح غير السعوديين أحقية الاعفاء من سداد قيمة القروض.

يجب أن يكون المتقدم على طلب الاعفاء له سجل نظيف خالي من أي تراكمات لسداد القروض سابقاً.

تقديم كافة الضمانات المتطلبة من البنك للموافقة على طلب الاعفاء، فوزارة المالية السعودية قد أكدت على أحقية بنك التسليف فى مطالبة المقترض فى أي وقت بتقديم الضمانات اللازمة لضمان حقها فى سداد قيمة القرض فى أي وقت وأسترداد أموالها من المدين.