نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الطوارئ للمستشفيات السعودية ورقم الإسعاف الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لنا وزارة الصحة السعودية رقم هاتف موحد لطلب سيارات الإسعاف التي قد يحتاج إليها المرضى في الحالات الطارئة، ويتصل الفرد بالرقم المرتبط من أي شركة موفرة للخدمات الهاتفية، بغض النظر عما إذا كان متعدد الاستخدامات أو خطًا أرضيًا. كما أن هناك أرقام الطوارئ للمستشفيات السعودية والتي من الإمكان الاتصال بها في حالات الأزمات؛ وسوف نتعرف على هذه الأرقام التي تعتبر بالغة الأهمية لكل أسرة إذا كان لديها مريض.

رقم سيارة الإسعاف في السعودية



من المحتمل أن يكون رقم سيارة الإسعاف الموحد هو الرقم الأكثر أهمية والأسهل والذي تم تعيينه من قبل وزارة الصحة ليناسب جميع الفئات العمرية عند التذكر، ومن الضروري تعريف أفراد العائلة جميعا به، حتى الأطفال.

رقم سيارة الإسعاف المجمعة لجميع مناطق المملكة هو 997. ويمكن للمواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ الوصول إليه من أي هاتف محمول أو هاتف أرضي كما من الممكن الوصول إليه 24 ساعة في اليوم ويتم توجيه رد الفعل الفوري على المراسلات تجاه المريض لدعمه.

أرقام الطوارئ للمستشفيات السعودية

أرقام الطوارئ متاحة لجميع المستشفيات الطبية الحكومية في المملكة، بما في ذلك:

مستشفى الرياض المركزي: رقم الطوارئ الخاص به هو كالتالي: ” 0114355555″

مستشفى قوى الأمن: رقم الطوارئ الخاص به هو كالتالي: ” 0114774480″

مستشفى الهلال الأخضر: رقم الطوارئ الخاص به هو كالتالي: ” 0114644434″

مستشفى العليا العام: رقم الطوارئ الخاص به هو كالتالي: ” 0114213800″

أهم أرقام الطوارئ في المملكة



تقدم المملكة العربية السعودية أرقامًا مجمعة لبعض الخدمات الضرورية المفتوحة، على سبيل المثال خدمات الإطفاء والشرطة والمرور وغيرها، حتى يمكن إحضارها في خضم الطوارئ.

ومن هذه الأرقام: أمن الطرق؛ يمكنك الاتصال به على الرقم المقيد “966

أما بالنسبة للشرطة فقد تم استيعاب رقم موحد يمكن الوصول إليه من كل مكان بالمملكة وهو “999” ويتم الرد والاتصال بسرعة.