نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول التأهيل الشامل شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف راتب التأهيل الشهري لجميع المواطنين من وي الاحتياجات الخاصة ولك إمعانا في العناية بشأنهم من قبل الدولة السعودية, وتصرف رواتب التأهيل الشامل للفئات حسب الأولوية ووفقا للتقويم الهجري، كما هنالك شروط تصرف ومفقها معاشات أو رواتب التأهيل الشامل يجب على المتقدمين معرفتها قبل التقدم إلى دعم التأهيل الشامل، نأخذكم هنا في جولة تعرفنا على موعد نزول التأهيل الشامل لكل من الشهور الهجرية: رجب وشعبان ورمضان للعام الهجر 1442.

التأهيل الشامل

مع انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع المالية لدى الكثيرين قدمت المملكة العربية السعودية يد العون لمواطنيها من كل الفئات ومن ضمنها وأبرزها فئات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذا يأتي أيضا في سياق اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق شامل لرؤية 2030 والتي تضمن في أهدافها تحقيق مستوى معيشة كريمة لجميع فئات المواطنين في المملكة العربية السعودية.

موعد نزول التأهيل الشامل 1442

جاءت مواعيد صرف التأهيل الشامل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الهجري 1442 بداية من ربيع الآخر كما يلي:

شهر ربيع الآخر: تم الصرف يوم ربيع الآخر 1442 \ يوم 26 نوفمبر 2020 الحالي.

جمادى الأولى: موعد النزول حدد في 12 جمادى الأولى 1442 \ 27 ديسمبر 2020.

جمادى الآخر: موعد النزول سيكون 13 جمادى الآخرة 1442 وهو الموافق 26 يناير 2021.

شهر رجب: الموعد سيكون 13 رجب 1442 وهو اليوم الموافق 25 فبراير 2021.

موعد نزول التأهيل شهر شعبان: 14 شعبان 1442 ويوافق يوم 26 من شهر أبريل 2021

شهر رمضان: 14 رمضان 1442 الموافق 26 من مايو 2021

وتلك كانت مواعيد صرف التأهيل الشام لكل من الشهور الهجرية: جماد الأول وجماد الآخر ورجب وشعبان ورمضان للعام 1442 هجريا حسب ما أعلن عنه من مواعيد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.