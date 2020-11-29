الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله وأخيه الفنان إبراهيم عبدالله

دوت الخليج : فهد العوذلي -جدة

تفاچأ الفنان ​عبد المجيد عبد الله، وأخيه الفنان إبراهيم عبدالله في الساعات الأولى من اليوم السبت بنبأ وفاة والدتهم

وقال عبدالله: ” وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون، الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء “.

وتابع: ” لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب، طال أو قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين “.ذ

ونشاطر الفنان عبدالمجيد وإبراهيم عبدالله …وأشقاؤهم وشقيقاتهم الأحزان في رحيل الوالدة.

ونسأل الله أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم وذويها الصبر والسلوان، وندعو لها بالرحمة والمغفرة والثبات.

إنا لله وانا إِلَيْهِ رَاجِعونَ