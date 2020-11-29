نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط رصيد المدفوعات الحكومية المتبقية برقم الهوية الوطنية عبر موقع أبشر لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعلم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رصيد المدفوعات الخاص به من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية أو رقم الحدود الخاص به من خلال الدخول علي موقع أبشر، ويعد الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي عبر أبشر أحد الاستعلامات التي تحتل أهمية كبيرة لدي المواطنين بالمملكة لمعرفة الرصيد المتبقي الذي تم دفعه من حجم الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تم الحصول عليها، ويمكن الاستعلام عن رصيد مدفوعات كل شخص من خلال موقع أبشر الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، أو من خلال تحميل تطبيق أبشر الذي يتم تحميله علي جميع أجهزة الجوال المختلفة، حيث تضم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لجميع المواطنين من أجل إنهاء المعاملات المختلفة المطلوبة من المطلوبة بسهولة دون الذهاب إلى مقرات العمل المختلفة، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقي عبر منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الإقامة أو رقم الحدود

يبدأ الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية التالي: منصة أبشر. يتم التوجه واختيار الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسية، ثم اختيار ديوان الوزارة بالمملكة العربية السعودية. يتم الضغط إلكترونياً علي الرصيد المدفوع المتبقي من الخدمات حكومية التي تم دفعها من قبل. يتم تسجيل اسم المستخدم بالإضافة إلى تسجيل كلمة المرور، ثم الضغط علي عرض رصيد المدفوعات الحكومية المتبقي وفق حساب كل شخص لحده. يتم ظهور إجمالي رصيد المدفوعات المتبقي، وما هو متبقي من رصيد خدمات مختلفة سواء رصيد جوازات، أو رصيد تجديد رخص، أو رصيد استقدام، أو رصيد مكفولين أو أي رصيد آخر يرغب المستعلم في التعرف عليه.

طريقة استرداد رصيد المدفوعات الحكومية

يمكن استرداد رصيد المدفوعات الخاص بكل مواطن من خلال موقع أبشر الذي يقوم برد المبالغ المتبقية عبر البنك الأهلي أو من خلال بنك الراجحي، ويمكن لكل مواطن التواصل مع فريق الدعم الفني من خلال التواصل علي الرقم التالي 920020405.

شروط استرداد الرصيد المتبقي للمدفوعات الحكومية

يتم استرداد قيمة المدفوعات الحكومية في حالة سداد ثمن الخدمة أكثر من مرة واحدة بسبب خلل تقني في النظام.

عدم الحصول علي الخدمة التي تم دفع قيمها عبر نظام المدفوعات.

في حالة إقرار الشخص بقيمة المدفوعات التي تم سحبها من بطاقة الائتمان الخاصة به.

تطبيق أبشر للاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقية بالمملكة

يستطيع جميع المواطنين تحميل تطبيق أبشر للاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي علي جميع أجهز الهاتف الذكية، حيث يتم تحميل التطبيق ثم يتم إدخال أسم المستخدم ثم رقم الهوية ثم كلمة المرور، وبعدها سيتم إرسال رسالة تأكيد علي الجوال لتأكيد ملكية الحساب الخاص بك، وبعد الدخول يتم الذهاب والضغط علي خدمة رصيد المدفوعات.

فقد أصبح الموقع الإلكتروني أبشر هو المرجع الإلكتروني لجميع الأشخاص داخل المملكة نظراً لما يحتويه من خدمات هامة عبر المنصة، ولا تقتصر خدمات منصة أبشر علي معاملات الأفراد المقيمين بالمملكة، بل تستخدم الكثير من الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة موقع أبشر لإنهاء الكثير من المعاملات الإدارية الخاصة بها من خلال أبشر، ويعد الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية من أهم الاستعلامات الدائمة لدي هذه الشركات والمنشآت العاملة بالمملكة.