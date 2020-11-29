نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 والحالات المستثناه وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير في المملكة العربية السعودية ويود معرفة تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 خلال هذه الفترة حيث أعلنت الحكومة في السعودية بعض التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي 1442 لجميع المستفيدين واللذين تتوافر لديهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1442 والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذلك سنتعرف معاً خلال هذا التقرير على تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 والشروط المطلوبة لاستحقاق الضمان الاجتماعي 1442.

تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442

فيما يخص تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 فقد أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عدد من القرارات التي تخص الشأن السعودي وكان من أهمها صدور قراراً بخصوص تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442، بغرض النظر إلى غير القادرين على العمل واليتامى ومن بلغ سن الشيخوخة والأسرة غير المعولة وكذلك النساء التي لا عائل لهن، وجاءت تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 وفقاً لشروط يجي توافرها فيمن يرغب بالاستفادة من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة لاستحقاق الضمان الاجتماعي 1442

وخلال عقد جلسة مجلس وزراء المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز تم الإقرار أيضاً بخصوص الضوابط وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1442، والتي يجب توافرها في جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وكان من أهم تلك الشروط تتطابق المعايير الخاصة باللائحة والالتزام بجميع المتطلبات التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً الخاصة بالصحة والتأهيل والتعليم والخدمة المجتمعية، وأن يكون الشخص سعودي الجنسية ويكون مُقيم بشكل دائم في المملكة السعودية، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي

المطلقة أو الأرملة غير السعودية والتي لها أبناء سعوديون

أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السعودية المتزوجة من من رجل غير سعودي

الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل من ذوي الأيتام الذين يملكون بطاقات تنقل

يشترط أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسر عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش

كما جاء في نص تعديلات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 أنه يُمكن إيقاف الصرف في حالة أن يتأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لمدة أكثر من 60 يوما من تاريخ طلب التحديث، أو عدم الالتزام بالخطة التأهيلية أو قادر على العمل، كما يُمكن إيقاف استحقاق الضمان الاجتماعي لوجود بيانات غير صحيحة مسجلة.