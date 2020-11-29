نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قياس ونتائج ورابط اختبار القدرات المعرفية 1442-2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب والمعلمين وغيرهم على كل ماهو جديد في نظام التعليم هو ما قام به مجلس التعليم العالي السعودي بتأسيس المركز الوطني للقياس الذي يخدم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات أو طلاب الثانوية لالتحاق بالجامعة.

ويعد مركز قياس هو مركز مختص لعمل الاختبارات الازامة وهى منظمة سعودية غير ربحية ويلجا لها طلاب الثانوية من خلال القيام باختبارات التحصيل العلمي مع اختبار قدراته ومهاراته ولا يتكرر الامتحان اكثر من مرة في السنة، ويعمل على حصول الطلاب ذوى القدرات والمواهب على الأبداع ، ويقوم بالعمل على تقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال التقويم التربوي.

كما أن عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم، ويكون الاختبار نوعين الاختبار الورقي والاختبار المحوسب ويتم الاختبار الورقي على فترتين فقط في السنة باستخدام القلم وكتيِّب الأسئلة، ويتم الاختبار المحوسب في مراكز الاختبار المعتمدة لدى قياس.

نتائج اختبار القدرات المعرفية قياس 1441

أعلان نتائج القدرة المعرفية يشغل الكثير من الطلاب ممن قاموا بالاختبار مسبقا لما لها من أهمية كبيرة،وقد اعلن المركز الوطني للقياس من خلال حسابة الإلكتروني عن إطلاق نتائج القدرات المعرفية اليوم الخميس بتاريخ 13 فبراير 2020 الموافق لتاريخ 19 جمادي الآخرة 1441 وتعد درجة هذا الاختبار درجة مفاضلة من 50 لا اجتياز الاختبار الورقي ولا يوجد رسوب أو نجاح في هذا الاختبار.

موعد تسجيل وأداء اختبارات الفترة الأولى والثانية 1441

ينتظر الكثير من الطلاب موعد أداء واختبارات الفترة الأولي والثانية في التسجيل في القدرات المعرفية وفقا لموعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز القياس أو عبر الاتصال عبر الخط الساخن 920033555

وعن المواعيد الاختبار :

الفترة الأولى للذكور : تبدأ المرحلة الجديدة منها (15 مارس – 18 أبريل – 22 أبريل).

الفترة الأولى إناث: تبدأ المرحلة الجديدة منها (15 مارس – 18 أبريل – 22 أبريل).

الفترة الثانية ذكور : تبدأ المرحلة الجديدة منها (3 مايو – 13 يونيو – يونيو).

الفترة الثانية إناث : تبدأ تنطلق المرحلة الجديدة منها (3 مايو – 13 يونيو – يونيو).

رابط الحصول على نتائج اختبار القدرة المعرفية 1441

يمكن الآن الخصول على نتائج اختبارات القدرات المعرفية من خلال :

الدخول للموقع الإلكتروني للمركز القياس الوطني الضغط على تسجيل رقم السجل المدني . تسجيل كلمة المرور الخاصة بك . أدخال الرمز المرئي الظاهر. الضغط على أيقونة التسجيل.

والجدير بالذكر إذا كنت لا تملك حساب فيمكنك الضغط على كلمة سجل الآن لعمل حساب جديد في قياس.