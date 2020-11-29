خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من رقم العداد

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كثيرا يشغل المواطنين والمقيمين بالمملكة لمعرفة رقم حساب فاتورة الكهرباء ويمكن ذلك من خلال رقم العداد،وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بحل كثير من مشاكل معرفة رقم حساب الفاتورة من خلال الأنترنت دون الحاجة الذهاب إلى الشركة ويكون كذلك الدفع من خلال الأنترنت ،لذلك وفرت الشركة كافة الاجراءت الخاصة بدفع الفواتي أو معرفة رقم الحساب القدم أو الجديد،وتعد الشركة السعودية للكهرباء شركة كبيرة تتفرع منها كثير من الشركات التي تقدم العديد من الخدمات من توليد وتوزيع ونقل الكهرباء إلى كافة المناطق بالسعودية ولاغني عنها ، ولذلك تعمل الشركة على تطوير محطات الكهرباء للعمل بشكل افضل ومتطور .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. كتابة رقم الحساب والرمز المرئي في الخانة المخصصة لهم. الضغط على عرض.

الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب من رقم العداد

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. اذهب إلى قائمة خدمات الفواتير. الضغط على الفاتورة الالكتروانية. كتابة رقم الحساب أو رقم العداد للدخول. كتابة الرمز للتحقق من الدخول. يتم كتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني. الضغط على عرض الفاتورة. عرض كافة البينات الخاصة بفاتورة الكهرباء.

خطوات معرفة رقم العداد

الاتصال على الرقم التالي 920001100، وهو رقم خاص بشركة الكهرباء. الضغط على رقم 1 للغة العربية. ثم الضغط على رقم1 للاستعلامات. للتحدث مع خدمة العملاء اختيار رقم 0 من القائمة. إعطائه رقم العدد التسلسلي سوف يسألك عن المنطقة التابع لها وأي ولاية موجود فيها وأي شركة تابع لها.

التسجيل بموقع الشركة السعودية للكهرباء

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. أنشاء حساب للشركات أو الأفراد. إذا كان الحساب للشركات يجب ادخل السجل التجاري. بوجود اختيارات مختلفة من حساب مقيم أو مواطن أو حساب فرد من دول مجلس التعاون. كتابة كافة البينات المطلوبة من رقم الهوية والبريد الإلكتروني أو السجل التجاري أو الهاتف. كتابة رقم حساب الفاتورة الخاصة بك.

أرقام شركة الكهرباء

تعمل الشركة على توفير الكثير من الأرقام الخاصة بشركة الكهرباء لاستفسار عن الأعطال أو قطع الكهرباء او معرفة قيمة الفاتورة المستحقة وقد حددت شركة الكهرباء أرقام كثيرها منها:

الرقم المخصص لخدمة العملاء لشركة الكهرباء وهذا الرقم هو 920001100.

الرقم الموحد لخدمة الشكاوى لشركة الكهرباء فيمكن للمواطنين الاتصال عن طريق هذا الرقم هو 920000222.

رقم طوارئ الكهرباء من خلال الاتصال على هذا الرقم وهو 933

الرقم الموحد والمجاني وأيضاً المخصص لتسجيل المواطنين المشتركين في خدمة الفاتورة الكهربائية وهو 500120.