نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل شخصي من بنك الراجحي أونلاين للمواطنين والمقيمين حتى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل شخصي من بنك الراجحي أونلاين، في إطار التسهيلات التي يقدمها البنك، أتاح خلال الفترة الأخيرة، إمكانية الحصول على على التمويلات الشخصية المختلفة إلكترونيًا، بالتزامن مع طرحه عدد من القروض الجديدة المختلفة،فيقدم القرض الشخصي السريع وقرض السيارة وقرض بناء منزل جديد أو تجديد الأثاثات، كذلك تقديم القروض العقارية المختلفة ومصروفات المدارس لأولياء الأمور، بالإضافة إلى التمويل الخاص بالزواج، لافتة إلى أن التمويل الشخصي لديها متوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول عليه في أقل من 30 دقيقة.

فتح حساب بنك الراجحي

وقل الاستفادة والحصول على خدمات بنك الراجحي، لابد من امتلاكك لحساب بنكي لديه أي أن تكون أحد عملائه، حتى يتسنى لك الحصول على التمويلات اللازمة وغيرها، ويمكنك الآن من فتح الحساب أونلاين من خلال فتح حساب جاري عبر الموقع الرسمي، في حين الحصول على أي قرض يتطلب توافر توافر الشروط الأساسية في المقترض، فضلاً عن تقديم المستندات المطلوبة التي تتمثل في: (التسجيل عبر النموذج الخاص بالتمويل – تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية – خطاب رسمي بمفردات المرتب من جهة العمل)، مع العلم أن تكلفة التمويل تبلغ 3.12% ومدته تصل لـ 60 شهر، بجانب الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال سعودي.

أسرع تمويل شخصي من بنك الراجحي أونلاين

ويمكنك الآن من التقديم للحصول على قرض بنك الراجحي أونلاين أو عبر الموقع الرسمي على الرابط: https://www.alrajhibank.com، شريطة أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة وقت تقديم الراتب للأفراد العاديين والموظفين، مع ضرورة تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، بما تتوافق مع المستمسكات الرسمية المؤكدة لها، ويصل قيمة التمويل إلى نصف مليون ريال سعودي، والحد الأدنى للتمويل سنة والأعلى 5 سنوات، على أن يكون سداد الأقساط الشهرية من خلال تحويل مبلغ القسط من حساب الراتب.

رابط تحميل تطبيق الراجحي موبايل

وتيسيرًا على عملائه في الحصول على كافة خدماته إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية على جميع المنصات، تماشيًا مع ثورة الجوالات، أطلق مصرف الراجحي تطبيقه الجديد للموبايل، ويمكنك من خلال الحصول والاستعلام وتسجيل الحصول على القروض والتمويلات المختلفة، ويمكن الحصول عليه وتحميل من خلال الروابط التالية:

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

ويبحث العميل المستحق لصرف القرض بشكل دائم عن معرفة وحساب الفائدة وقيمة التمويل والمستحق للدفع وقيمة المستقطع من راتبه، وذلك عن طريق الحاسبة الإلكترونية لـ قرض مصرف الراجحي التي تم إتاحتها لحساب قيمة التمويل دون الذهاب للفروع أو الاتصال بخدمة العملاء، مع العلم أن استخدامها مجاني دون أية رسوم، على أن يتم استخدامها من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للبنك السابق نشره، ثم اتباع الخطوات التالية: