نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انترنت مجاني stc طريقة الحصول على انترنت مجاني غير محدود على شريحة سوا stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة انترنت مجاني stc وكيفية الحصول على انترنت مجاني غير محدود على شريحة سوا stc، أصبح الإنترنت اليوم هو العنصر الأساسي الأول الذي لا غنى عنه في العديد من المجالات، ومن أهمها التعليم والبحث للحصول على مصادر مساعدة للبحث العلمي، أو لقراءة كتب وتصفح المواقع الإخبارية معرفة أخبار العالم، وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاته، الشراء والتسوق عبر الإنترنت، الألعاب والترفية والاطلاع على أحدث العروض من كافة مواقع التسوق، وفي موضوعنا اليوم سوف نشرح طريقة تمنحك انترنت مجاني stc وغير محدود.

طريقة الحصول على انترنت مجاني stc

للحصول على إنترنت مجاني غير محدود على شريحة سوا stc يلومك أولا تنزيل Droid VPN، وبعد تمام التحميل يتم فتح التطبيق ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الضغط على أيقونة حساب ثم قم بالضغط على SIGN UP FOR FREE، ومن ثم يتم إدخال الاسم والرقم السري وكذلك البريد الإلكتروني، ثم الضغط على أيقونة افتح حساب الآن.

يتم الدخول على الحساب عبر إدخال الاسم والرقم السري، ثم يتم الضغط على أيقونة LOGIN NOW.

بعد ذلك يتم إرسال أيميل على البريد الإلكتروني الخاص بك، قم بنسخ الرابط الموجود في الرسالة ووضعه في خانة ACCOUN ACTIVATION لتنشيط الحساب.

سيتم ظهور صفحة جديدة يوجد بها بياناتك مكتوبة، بالاضافة إلى خياران هما قم بالترقية إلى حساب بريميوم و الخيار الثاني هو تفعيل 100 ميغا بايت إضافية .

و الخيار الثاني هو . يتم اختيار تفعيل 100 ميغا بايت إضافية، ثم يتم الدخول على التطبيق مرة أُخرى ثم إدخال الاسم والرقم السري والضغط على save.

يتم الضغط على الإعدادات ثم اختيار UDP settings، وسوف يتم إظهار عدة خيارات يتم الضغط من بينها على Remote UDP Port وتعطيلها والضغط على إلغاء، ثم الضغط على Local UPD Port والضغط على إلغاء أيضا، ثم قم بتعطيل Auto Port Scan ثم فتحه مرة أُخرى، ثم تفعيل Mode 1 وفتح UDP Connection mode والضغط على موافق، ثم فتح RCount والضغط على موافق للتفعيل، ثم الرجوع والضغط على START، قم بالخطوات السابقة بشكل صحيح حتى تستطيع الحصول على انترنت مجاني stc.

إنترنت مجاني غير محدود

بعد القيام بكافة الخطوات السابق ذكرها بشكل دقيق وللحصول على إنترنت مجاني stc غير محدود، قم بالدخول على شبكة الجوال من إعدادات الجوال، ثم قم باختيار إدارة بطاقات SIM وعن طريق بطاقة الجوال الافتراضية يتم تفعيل البطاقة، ويتم التأكد من تفعيل VPN ثم سنلاحظ ظهور خانة بها أن شبكة stc أصبحت مُفعلة، للحصول على انترنت مجاني غير محدود على شريحة سوا stc.

يتم الضغط على UDP وتغيير مختلف السيرفرات وحتى يتم ظهور جملة Server is full، ثم يتم الضغط على STOP فور ظهور الجملة ثم تفعليه في السيرفر التالي وتحويله إلى START، وبذلك تكون قد قمت بتفعيل انترنت مجاني stc ويمكنك التأكد من تفعيل الإنترنت عن طريق فتح مواقع وتطبيقات مختلفة، ولإيقاف تفعيله لفترة يتم تفعيل وضع الطيران وإغلاقه ثم استئناف ذلك فيما بعد.

معرفة المتبقي في شريحة البيانات stc

تستطيع الاستعلام عن الرصيد المتبقي في شريحة بيانات شركة الاتصالات السعودية stc عبر طرق متعددة، حيث يمكنك إرسال رسالة نصية 2200 على رقم 920 وسوف تصلك رسالة تبلغك بمدى استهلاكك من بيانات الشريحة، كما تستطيع الاتصال على رقم 1500 واتباع الإرشادات حتى معرفة الرصيد المتبقي، وأيضا تستطيع طلب كود #166* وسوف تصلك رسالة تخبرك بالرصيد المتبقي في الشريحة، والطريقة الأخيرة هي التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة stc والاستعلام عن الرصيد.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم أعزائي قراء موقع ثقفني الطريقة الصحيحة حتى يمكنك الحصول على انترنت مجاني stc، وشرحنا بالخطوات التفصيلية كيفية الحصول انترنت مجاني غير محدود على شريحة سوا stc، وكذلك تعرفنا على كيفية الاستعلام عن الرصيد المتبقي لمعرفة مدى الاستهلاك في شريحة سوا stc.