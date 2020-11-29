نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهوية وتطبيق الجوال وأون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي كثيرا ما يبحث عن المواطنين لمعرفة رقم الأبيان الخاص بيهم المكون من كذا رقم ويكون خاص بكل عميل لدى بنك الراجحي، وقد يختلط الأمر في بعض الأحيان بين رقم الحساب ورقم الأبيان لذلك كان يجب شرح طرق استخراج رقم الأبيان برقم الهوية أو عن طريق الجوال وغيرها من الخدمات المتاحة، كما أن رقم الأبيان يعد رقم الحساب البنكي الدولي يتطلب الرقم في كثير من العمليات المالية والمصرفية،ويعد رقم الأبيان الراجحي عبارة عن أضافه حروف من الجهة الشمال ويقوم رقم الأبيان بتسهيل العمليات المالية من خلال قراتها والتعامل معها بصورة ألية وهذا الرقم يختلف رمزه وفقا لا اختلاف البنك،كما أن بنك الراجحي يعد من اهم مصارف المملكة قدما وانتشار في فروع المملكة والتي تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة لتسهيل على العميل التصرف في الإيداع والسحب ومعرف رقم الحساب والأبيان.

معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهوية

رمز البلد حرفين sa ورمز التدقيق أيضا رقمين ورمز البنك رقمين ويتم التحديد من مؤسسة النقد. ورقم الحساب الأساسي 18رقم أو حرف وأذأ كان اقل من 18 رقم يتم أضافه أصفار.

معرفة رقم الأبيان الراجحي من تطبيق الجوال

هيا خدمة وفرها الراجحي للعميل من خلال تحميل تطبيق على الجوال لمعرفة رقم الأبيان ويتم ذلك كالاتي:

إذا كان جوال العميل ايفون ويريد التحميل يكون من خلال التطبيق الراجحي للايفون. إذا كان هاتف العميل يعمل باندرويد يمكن تحميل تطبيق الراجحي. يتم تحميل التطبيق من خلال كلمة تثبيت وعلى حسب نوع الجوال. تسجيل الدخول بالبينات الخاصة بالحساب. يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالحساب البنكي. يكون من ضمن البيانات رقم الأبيان. يبدأ رقم الأبيان برمز المملكة العربية السعودية.

معرفة رقم الأبيان الراجحي أون لاين

الدخول إلى الموقع الالكتروانى لبنك الراجحي. اختيار خدمة مباشر الأفراد. تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب. في حالة عدم امتلاك حساب يتم التسجيل في الخدمات الالكتروانية. عرض تفاصيل الحساب ومنها رقم الأبيان الخاص.

والجدير بالذكر يمكنك الحصول على رقم الايبان من خلال الذهاب إلى أقرب فرع لك واطلب من الموظف هناك رقم الآبيان الخاص بك، حيث يطلب منك رقم الهوية والإقامة الخاص بك، ومن الممكن من خلال الفرع طلب كشف حساب من الموظف ستجد رقم الآبيان الخاص بك مطبوع على كشف الحساب دون أن تطلب رقم الايبان من موظف الفرع،وبذلك تتعدد طريقة الحصول على رقم الأبيان وخطوات معرفة استخراجه.