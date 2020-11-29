نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تابلت هواوي جرير خصم جديد يبدأ من 10% على تابلت هواوي للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تابلت هواوي جرير هي الأكثر مبيعًا ضمن إطار عروض مكتبة جرير الأسبوعية، وهناك خصومات على أنواع متعددة من تابلت هواوي في مكتبة جرير والتي تستطيع الحصول عليها بالتقسيط في حال توافرت بك شروط تقسيط جرير التي أطلقتها المكتبة في جميع الفروع، كما يمكن الحصول على قائمة أسعار جوالات سامسونج في جرير أيضًا والاستفادة منها، ويمكن شراء تابلت هواوي للأطفال من خلال المكتبة، مثل هواوي تابلت 10 بوصة وغيرها من الأجهزة التي سنتعرف عليها في العروض.

عروض تابلت هواوي جرير

احصل على هواوي ميت باد الجهاز اللوحي المميز من مكتبة جرير، والذي يدعم الجيل الرابع، وشاشة يصل مقاسها إلى 10.8 بوصة، وذاكرة الرام التي تصل إلى 8 جيجا بايت، وسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، بسعر 2349 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 11%، شامل الضريبة.

كما أنه توفر في مكتبة جرير هواوي ميت باد بمقاس الشاشة 10.4 بوصة، وحجم الذكرة الذي يصل إلى 64 جيجا بايت، بأفضل سعر 1259 ريال سعودي.

كما أن هناك ميت باد برو 10.8 الجديد من خلال مكتبة جرير، بسعر يصل إلى 1979 ريال سعودي، خصم 10%، احصل عليه ووفر من خلال المكتبة 220 ريال سعودي.

وتشمل العروض الجديدة من مكتبة جرير خصومات على هواوي ميديا باد ام 5 لايت، الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع، ومقاس الشاشة الذي يصل إلى 10.1 بوصة، بسعر يصل إلى 1169 ريال سعودي.

تابلت هواوي للأطفال من مكتبة جرير

ويمكن الحصول على المزيد من أجهزة التابلت من خلال مكتبة جرير، ضمن العروض الأسبوعية، مثل الحصول على ميديا باد تي 3 بمقاس الشاشة 10 بوصة، بسعر يصل إلى 629 ريال سعودي، شاملة للضريبة، كما متاح خصم 35% على جهاز هواوي ميديا باد ام 5 لايت 8، بسعة التخزين 32 ريال سعودي، بسعر 649 ريال سعودي.

بطاقة خصم وقسائم من مكتبة جرير

ومع عروض تابلت هواوي جرير توفر لك المكتبة أيضًا بطاقات خصم وقسائم خصم إلكترونية، خاصة فقط بموقع مكتبة جرير، تشمل الألعاب العائلة، والألعاب التعليمية والأنشطة، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية، وساري العرض حتى بداية الشهر المقبل، أي فقط لمدة ثلاثة أيام.