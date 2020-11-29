نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل الهاتف السعودي الثابت1442 أون لاين داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل الهاتف السعودي هو أمر يجب علي جميع المواطنين و المقيمين داخل أراضي مملكة العربية السعودية، ووجود هذا الدليل له فائدة وأهمية كبيرة بحيث يسهل من الوصول إلي الأرقام التي ترغب بها بكل سهولة ويسر، وفي بداية الأمر كانت الأرقام توجد في كتيب صغير يحتوي علي جميع عناوين وأرقام المواطنين وجميع الشركات، وبعد فترة تم تطور الأمر حيث قامت المملكة بعمل دليل خاص بكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، وبعد فترة قامت شركة الاتصالات السعودية stc من العمل علي تطوير الأمر حتي يتواكب مع التقدم التكنولوجي الرقمي الحديث ،حيث قامت بتوفي خدمة الهاتف الثابت في المملكة العربية السعودية لأول مرة والبدء في الاشتراك في الخدمة و الحصول علي أرقام هاتف خاصة بهم .

دليل الهاتف السعودي

بعد التقدم التكنولوجي في الوقت الراهن و الانتشار الكبير في استخدام الهواتف أصبح الأمر يتطلب مواكبة العصر و العمل علي توفير دليل للأرقام داخل المملكة العربية السعودية مع إمكانية الحصول علي هذه الأرقام بسهولة من خلال الهواتف الذكية دون الحاجة إلى استخدام الكتيبات القديمة والبحث كثيراً علي الرقم الذي ترغب به سواء كان لشركة ما أو الاتصال علي الرقم الخاص لشركة الهاتف في المملكة، ومن المعروف أن شركة الاتصالات السعودية stc تقوم علي توفير العديد من الخدمات منها خدمة تقسيط بطاقات سوا للمتقاعدين وخدمة كمل سوا، فإنها أيضاً قد قامت بتوفير تطبيق خاص بدليل الهاتف الثابت للأجهزة الذكية كأجهزة الاندرويد ونظام ISO ، وبهذا اصب بإمكان جميع المواطنين و المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الوصول إلي الأرقام التي يرغبون بها عن طريق هذا التطبيق بكل سهولة ويسر.

دليل الهاتف السعودي الثابت أون لاين

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين و المقيمين من الاتصال علي رقم خدمة استعلامات الدليل عند الراغبة في الحصول علي الرقم الذي ترغب به عن طريق إدخال الاسم فقط، وعند كتابة الاسم سوف يتم أيضا عنوان الشخص ورقمه الذي ترغب في مغرفته وهذا الرقم هو: 905،كما يمكنك أيضا إرسال رسالة نصية تحتوى علي الرقم الذي ترغب في الاستعلام عنه.