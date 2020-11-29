نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لاب توب هواوي جرير وخصم خاص في جرير اون لاين على لاب توب أبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لاب توب هواوي جرير تشغل بال عملاء المكتبة، ونفس الحال عروض جوالات جرير الأصلية أيضًا تشهد نفس الإقبال من قبل العملاء، بسبب الخصومات التي توفرها ضمن عروض مكتبة جرير على منتجات هواوي على وجه التحديد، ومنها أجهزة اللاب توب والميت بوك، وسوف نوفر لكم أسعار لاب توب هواوي في جرير لاب توب القسم المميز في الخصومات والعروض الأسبوعية أيضًا، وخصوصًا هواوي ميت بوك 13 جرير.

عروض لاب توب هواوي جرير

في عروض جرير لاب توب نشهد خصومات على أجهزة اللاب توب التي صنعتها شركة هواوي العالمية، ومن بين تلك العروض:

خصم خاص وعروض خاصة بموقع هواوي على جهاز هواوي ميت بوك اكس، بحجم الشاشة الذي يصل إلى 13 بوصة، والذي يدعم الجيل العاشر أيضًا، احصل عليه بقيمة تصل إلى 5999 ريال سعودي، ويمكن الحصول على هدايا قيمة تصل إلى 2035 ريال سعودي.

بالإضافة إلى هواوي ميت بوك دي، الكمبيوتر المحمول، بمقاس الشاشة الذي يصل إلى 2999 ريال سعودي، شاملة الضريبة من مكتبة جرير.

ومتاح أيضًا هواوي ميت بوك اكس برو، بمقاس الشاشة 13.9 بوصة، ويدعم تقنية الجيل العاشر، بسعر يصل إلى 6999 ريال سعودي، وخصومات وهدايا من المكتبة بقيمة تصل إلى 2035 ريال سعودي.

أما هواوي ميت بوك، مقاس شاشة 15.6 بوصة، أي ام دي رايزن، يصل سعره الشامل للضريبة في مكتبة جرير اليوم إلى 2549 ريال سعودي، ومتاح أيضًا هواوي ميت بوم 13، أي ام دي رايزن، بسعر شامل ضريبة 2849 ريال سعودي.

بالإضافة إلى الكمبيوتر اللوحي من شركة هواوي المتاحة في مكتبة جرير، مثل هواوي ميت باد 1.4، أو هواوي ميت باد برو 10.8.

عروض جرير لاب توب

وفي العروض الأسبوعية لمكتبة جرير، يمكن الاستفادة بخصم وصل إلى 37% على جهاز أبل ماك بوك برو، تاتش بار، بمقاس الشاشة الذي يصل إلى 13.3 بوصة، باللون الرمادي الفلكي، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت ا ساس دي، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا رام، وكاميرا 720 بيكسل فيس تايم، وغيره من المميزات الرائعة فقط بسعر 5999 ريال سعودي، بدلًا من 9499 ريال سعودي، وشامل السعر للضريبة.