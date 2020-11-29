نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساعة هواوي جرير خصومات هائلة على ساعة هواوي الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساعة هواوي جرير مميزة في جميع فروع المكتبة، وذلك للإمكانيات المميزة التي تمتلكها تلك الساعات، التي أطلقتها مؤخرًا العلامة التجارية العالمية هواوي، والتي أطلقت أيضًا لاب توب هواوي جرير ودخل ضمن إطار العروض، ودخل فيها أيضًا عروض جوالات جرير فإن كنت ترغب في شراء الجوالات أو الساعات، فننصح بشرائها من خلال مكتبة جرير في إطار عروض جرير للجوالات والساعات الهواوي الرائعة.

عروض ساعة هواوي جرير

احصل من خلال مكتبة جرير على ساعة هواوي واتش فيت، الساعة الذكية المميزة، التي تعمل بنظام غلوناس، وبها يمكن تحديد المواقع أيضًا بسعر وصل إلى 369 ريال سعودي، وعند الحصول عليها الآن ستوفر 30 ريال سعودي، حيث أن سعرها الأصل يصل إلى 399 ريال سعودي، متاحة بألوان متعددة، منها اللون الأسود، واللون الأبيض، واللون الأخضر.

كما يمكن الحصول على ساعة هواوي واتش جي تي 2، الساعة الذكية، والتي تمتلك مواصفات مميزة، ويُمكنها تحديد الموقع، فقط بسعر 649 ريال سعودي، بدلًا من الحصول عليها بسعر 769 ريال سعودي خارج العرض، أي أنك ستحصل على خصم 16%، وستوفر 120 ريال سعودي أيضًا.

وإن كنت تريد ساعة هواوي واتش جي تي 2 آيليت، فيمكن الحصول عليها بسعر 1019 ريال سعودي، بدلًا من 1049 ريال سعودي من خلال مكتبة جرير.

وهناك أيضًا ساعة هواوي واتش جي تي 2 الكلاسيك، من الساعات الذكية التي تعمل أيضًا بنظام غلوناس، يمكن الحصول عليها بخصم يصل إلى 15%، أي بسعر 789 ريال سعودي، وستوفر بناءً على ذلك 140 ريال سعودي.

ساعة هواوي الذكية من مكتبة جرير

وتوفر لك مكتبة جرير مجموعة من عروض ساعات هواوي أو ساعات هواوي الرياضية أيضًا، فاحصل الآن من خلال المكتبة على ساعة هواوي واتش جي تي باللون البني، بسعر يصل إلى 929 ريال سعودي، بخصم 15%، بينما هناك ساعة هواوي تعمل بنظام آي أون اس 9.0، بسعر 599 ريال سعودي شاملة الضريبة، احصل عليها بعد الخصم الذي وصل إلى 14%، بينما عروض ساعة هواوي جرير شمل أيضًا ساعة هواوي talk band B6 بسعر 649 ريال سعودي شاملة للضريبة، وبخصم يصل إلى 13% في الفروع.