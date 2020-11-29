نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن بصمه مرحل وكيفية التسجيل لمن لم يقوموا بالتسجيل بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن بصمه مرحل، عملت المملكة العربية السعودية على نظام وطن بلا مخالف بعد أن قامت بحصر العاملين المخالفين لقوانين العمل السعودي في المملكة وبدأت في العديد من الإجراءات التي من شأنها ترحيل المخالفين لبلدانهم إن لم يقوموا بتوثيق أعمالهم بطريقة شرعيه بحسب القوانين المعمول بها لتشغيل العمالة الوافدة، من الإجراءات التي قامت بها المملكة هو فرض رسوم على المغتربين بقيمة محددة للتابعين مع تحديد مدة الزيارة العائلية وآلية تمديد الزيارة العائلية كما قامت بترحيل أعداد كبيرة ممن لم يقوموا بتسجيل بياناتهم الشخصية من خلال توثيق البصمة.

التسجيل في نظام البصمة لتجنب بصمه مرحل

البصمة هي صورة للإصبع والتي لا تشبه شخص آخر ، يقوم المواطن أو المغترب بإضافة كافة المعلومات الشخصية مع صورة البصمة وحين مرور المقيم أو المغترب بأي من الأماكن التي تحتاج إلى وجود بصمه مثل المواني والمطارات وعند وضع الإصبع على شاشة العرض تقوم بإرسال عدد من الصور الشخصية ومعلومات عن صاحب البصمة إلى مركز المعلومات الوطني وهنا يجب على الجميع التسجيل في الأماكن الذاتية لتسجيل بصماتهم الشخصية.

ما هي بصمه مرحل ؟

وفق ما تقوم به المملكة من إجراءات في المجال الأمني والحرص على مبادرة وطن بلا مخالف قامت بتفعيل نظام بصمة الإصبع بالإضافة إلى بصمة العين وبصمة الوجه وقد وفرت المملكة تلك الخدمة للجميع من المقيمين و المغتربين على أرض المملكة ويمكن الاستعلام عنها حتى تتأكد من انك ضمن منظومة البصمة لذا استعلام عن بصمة مرحل أمر ضروري ، بصمة مرحل تعني المخالفين من من لم يقوموا بالتسجيل في نظام البصمة من المغتربين وإن لم يقوموا بالتسجيل في تلك المنظومة فهم معرضون للعقوبة والترحيل الفوري لذا يجب أن تستعلم عن بصمة مرحل.

استعلام عن بصمة مرحل

يجب أن يكون لديك حساب على موقع أبشر الإلكتروني حتى تستطيع الاستعلام عن بصمتك من خلال اتباع الخطوات التالية:_

الدخول إلى موقع أبشر وكتابة الاسم والرقم السري ثم الدخول إلى حسابك.

من الشاشة الرئيسية قم باختيار قائمة الاستعلامات.

قم باختيار الجوازات.

قم بالضغط على خاصية الاستعلام عن البصمة.

سيقوم الموقع بفتح صفحة أخرى للتسجيل.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمقيمين ورقم الإقامة للمغتربين.

ثم قم بإعادة كتابة الرقم السري ثم رموز التحقق ثم تسجيل.

سيقوم النظام بمراجعة البيانات الخاصة بك للتأكد من وجود بصمة أم لا.

بعد مراجعة حسابك سيقوم الموقع بعرض البيانات التي تخبرك بوجود مشكلة أو أن التسجيل صحيح ويوجد البصمة ضمن المعلومات الشخصية.

وان احتاجت إلى تحديث من فضلك قم بتحديث بيانات البصمة.

كيفية التسجيل في البصمة للحجاج والمعتمرين

لم يقتصر وجود البصمة على المقيمين والمغتربين العاملين في المملكة ولكن ألزمت المملكة زائري المملكة من المعتمرين والحجاج بوجود بصمة الحج لذلك يجب القيام بتلك الخطوات لتسجيل البصمة:_