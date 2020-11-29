نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في netflix عبر stc وكيفية إلغاء الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من قلب كالفورنيا الأمريكية تبث شركة نتفلكس الأمريكية محتواها المرئي والحصري، الذي يجذب الملايين، إذ يمكن الاشتراك في netflix عبر stc في المملكة العربية السعودية، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات العالمية بشكل حصري، خصوصًا أن هذه الشركة العملاقة لها باع كبير في هذا المجال الذي تحترفه منذ نحو 23 عامًا، فيما توسعت فيه كثيرًا قبل 7 سنوات، لتكون ملء السمع والبصر، فقد أنتجت فقط في عام 2016 أكثر من 120 عملا، لتصبح أهم شبكة ترفيهية في العالم، وصل عدد المشتركين فيها نحو 140 مليون مشترك، أكثر من ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

طريقة الاشتراك في netflix عبر stc

وعبر موقعنا، نوضح لعشاق مشاهدة المسلسلات والأفلام الحصرية، طريقة الاشتراك في netflix عن طريق stc السعودية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يجب في البداية، الدخول إلى موقع stc لنتفلكس عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ندخل رقم الهاتف الجوال، ورقم الجوال التابع لشبكة stc.

هنا، تصل رسالة عبر الجوال، تحتوي على كود عبارة عن أربعة أرقام، وندخله في مكانه بالموقع.

بعد ذلك، ننقر على تأكيد الرقم، لننتقل تلقائيا إلى الموقع.

أخيرًا، يجب الاشتراك في الموقع، في حالة عدم التسجيل فيه.

أسعار باقات نتفلیکس

أما بالنسبة لمعرفة الأسعار الخاصة بشبكة نتفليكس، فقط وضعت هذه الشركة عددًا من الباقات للاختيار من بينها، وهي كلها برسوم شهرية، تبدأ بسعر 0.99 دولارا، كما توفر 3 باقات، وهي على النحو الآتي:

في البداية، تأتي الباقة الأولى بجودة مقبولة، لكن لا تسمح بتشغيل الخدمة على أكثر من جهاز، وسعرها 8 دولارات شهريا.

أما الباقة الثانية، وتقدم محتوى بجودة جيدة، ويمكن المشاهدة على جهازين في وقت واحد، وبقيمة اشتراك شهري يصل إلى 10 دولارات.

أخيرًا، االباقة الثالثة، وهي من أفضل باقات الشركة، وتقدم محتوى فائق الجودة، فيما يمكن تشغيلها على 4 أجهزة في وقت واحد، وقيمة الاشتراك الشهري 12 دولارًا أمريكيًّا.

كيفية إلغاء اشتراك نتفلكس إس تي سي

ويحتاج البعض من المشتركين في هذه الشركة الترفيهية، حول العالم، إلغاء اشتراك نتفلكس إس تي سي، لأي سبب من الأسباب، فيما يمكن ذلك بكل سهولة من خلال الولوج إلى الحساب الخاص بالمشترك في الشبكة، واتباع الخطوات الآتية: