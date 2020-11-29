نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة مدى البلاد الذهبية مميزات وشروط الحصول على فيزا البلاد مدى الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة مدى البلاد الذهبية تأتي مع مواصفات فريدة ومميزات عديدة لعملاء بنك البلاد، حيث يعتبر بنك البلاد أحد أهم البنوك الرائدة في السعودية، وتتميز بطاقاتها المصرفية بالعديد من المزايا وخاصة بطاقة مدى الشهيرة متعددة الأنواع والفوائد والتي تقدم امتيازات لعملائها غير مسبوقة، ويسعى بنك البلاد دائما إلى تحقيق الأفضل للمجتمع السعودي والمواطنين وتوفير احتياجات المواطن بأسهل السُبُل الممكنة، كما يستند بنك البلاد إلى رأس مال يصل إلى سبعة ونصف مليار ريال سعودي، مما يدعمه في تطوير منتجات تمويلية وادخارية متنوعة للعملاء، وفي تقريرنا اليوم سوف نتحدث عن أبرز مميزات بطاقة مدى البلاد الذهبية وشروط الحصول عليها.

بطاقات مدى البلاد

تعددت أنواع بطاقات مدى التي يقدمها بنك البلاد وما يتفق عليه جميع أنواع بطاقات مدي هي كثرة العروض والتخفيضات والفرص التي يبحث عنها الكثير في المجالات المختلفة، وهناك أربعة أنواع من البطاقات وهم: فيزا مدى البلاتينية، فيزا مدى إنفينيت، فيزا مدى كلاسيك، فيزا مدى الذهبية، أما اليوم فسنتحدث خصيصا عن فيزا مدى الذهبية بكل ما يخصها من مزايا متعددة وكذلك سوف نوضح شروط الحصول عليها.

مميزات بطاقة مدى الذهبية من بنك البلاد

يتمكن العميل من تنفيذ الخدمات البنكية التي يحتاجها من خلال البطاقة وعبر أجهزة صراف البلاد.

يتمكن العميل فور حصوله على بطاقة مدى كلاسيك من الحصول على كشف حساب بشكل دوري.

يتمكن العميل فور حصوله على فيزا مدى الذهبية من تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج مكافآت البلاد، وذلك للحصول على مكافآت تخص السفر والسياحة أو قسائم شرائية أو حتى الاسترداد النقدي!

يتمكن العميل من إضافة بطاقة مدى الذهبية وبكل سهولة في كلا من Apple pay و Mada pay.

يتم متابعة مشتريات العميل عبر رسائل الجوال النصية.

كما يستطيع العميل بكل سهولة إيداع الأموال بسهولة عبر أجهزة الإيداع من بنك البلاد، وتتميز فيزا مدى الذهبية أيضا بوجود أسعار تنافسية لتبادل وصرف العملات الأجنبية عند التسوق حول العالم، حيث يتمكن العميل من استخدام البطاقة في التسوق والمشتريات، وذلك في المتاجر أو عبر الإنترنت وبالطبع في أجهزة الصراف الآلي في السعودية وأي دولة أُخرى حول العالم.

شروط الحصول على فيزا مدى الذهبية

اشترط بنك البلاد عدد من الشروط التي يجب معرفة العميل بها مسبقا قبل الموافقة على طلب الحصول على بطاقة مدى البلاد الذهبية وهي: