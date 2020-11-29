نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة في مباحث رئاسة أمن الدولة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول وظائف حراسة أمن الدولة الوظائف العسكرية، فقد أعلنت المباحث العامة من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس في يوم السبت الموافق 28 من شهر نوفمبر على أن يستر التقديم لمدة 5 أيام من يوم السبت لحظة صدور الإعلان، وينتهي في يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر، حيث يتم التسجيل والقبول من خلال منصة أبشر للتوظيف، وكشفت المباحث العامة عن توافر وظائف شاغرة في التخصصات التالية : (نجارة – سمكرة ودهان – مراقبة المخزون – مراقبة المواد – مشغل معدات ثقيلة – طباعة وتجليد – إدارة مكتبية – إدارة مستودعات – تبريد وتكييف)، وقد أوضحت المباحث العامة أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب، حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، وكذلك يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وجوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية ( sms ) ، كذلك على الراغبين التسجيل عبر بوابة التوظيف فتح باب القبول في المباحث العامة رئاسة أمن الدولة للوظائف العسكرية.

شروط وظائف معهد المباحث العامة :

حيث وضعت المباحث العامة عدة شروط لكي يتم قبول المتقدمين من خلال تطابق الشروط على المتقدمين للوظائف، و كانت إدارة المعهد أعلنت في وقت سابق أن الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للقبول

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والده وجده وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من كان مع والده أثناء خدمته خارج المملكة العربية السعودية

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من أحدى الكليات والمعاهد العسكرية

ألايكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية

أن يكون الشخص المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية

ألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب

أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها

ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس و الدبلوم عن جيد

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم

أن يتجاوز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة

التخصصات المطلوبة من المباحث العامة :

حيث طلبت المباحث العامة تخصصات عدة للتعيين على رتبة رقيب حاصل على بكالوريوس منها :

هندسة كهربائية (اتصالات – إلكترونية) – هندسة حاسب آلي – هندسة شبكات – هندسة اتصالات – هندسة نظم معلومات جغرافية – هندسة كهربائية – هندسة ميكانيكية – علوم حاسب – تقنية معلومات – الأمن السيبراني – تغذية

وكذلك ومن التخصصات الإنسانية التي طلبتها المباحث العامة لرتبة رقيب :

الشريعة – عقيدة -ومذاهب معاصرة – قانون – قانون دولي – علوم سياسية – محاسبة – إدارة (تخطيط وتنظيم) – لغات وترجمة (لغة إنجليزية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أردوية – لغة تركية – لغة فارسية – لغة إيطالية – لغة أسبانية – لغة ألمانية – لغة عبرية) إعلام (إذاعة وتلفزيون وتصوير).

وكذلك إعلام (علاقات عامة) إعلام (صحافة) – علم الاجتماع – علم النفس – علم إدارة مصادر المعلومات – إدارة السجلات والحفظ الإلكتروني – تربية بدنية – مناهج وطرق تدريس

وفقاً المباحث العامة لذلك التخصصات المطلوبة للتعيين على رتبة عريف حاصل على الدبلوم :

تمريض – طب طوارئ- صيدلة – مساعد طبيب أسنان – مساعد طبيب جلدية وليزر – مختبرات – سلامة أغذية – كهرباء – اليكترونيات – ميكانيكا – صيانة شبكات – برمجيات – دعم فني – سلامة مهنية وإدارة مخاطر – أمن وسلامة – اليكترونيات وتحكم صناعي – تصوير (فيديو – فوتوغرافي ) سباكة وفقاً للمباحث العامة

والتخصصات المطلوبة لرتبة جندي :

ممن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

آلية التقديم للوظائف :

يتم التسجيل في هذه الوظائف من خلال الدخول عبر منصة أبشر للتوظيف، علماً بأن وسيلة التواصل مع المتقدم هو الجوال، وسوف تكون وسيلة التواصل المعتمدة أما عبر الرسائل النصية (sms ) أو المكالمات الهاتفية.