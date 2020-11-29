نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر نيسان صني في السعودية أفضل سيارة من حيث الفئة السعرية والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر نيسان صني في السعودية ،تعتبر سيارة Nissan Sunny من أفضل السيارات سعراً ومواصفات في الأسواق العالمية، حيث تشتهر بمواصفات ممتازة مع سعر يناسب الجميع وما يجعل نيسان صني الأفضل هو توافرها في كمية البنزين التي تستهلكه، وما يجعلها مميزة أيضاً هو أرتفاعها عن الأرض و حجمها بالداخل كبير وتتسم سيارة نيسان صني إنها أفضل سيارة عائلية مريحة، سنناقش سعر سيارة نيسان صني في السعودية وسنذكر لكم أهم مواصفاتها كما سنذكر مزايا وعيوب السيارة.

أهم مواصفات Nissan Sunny

محرك السيارة 1500 سي سي، كما أنها رباعية الأسطونات بسعة 1.5 لتر. سرعة السيارة 178 كمل لكل ساعة كحد أقصى. سعة خزان السيارة 41.0 لتر. تستهلك السيارة نحو 6.3 لتر لكل 100 كم. السيارة تمتلك ناقل حركة أتوماتيك 4 ساعات. يوجد بالسيارة تكييف أتوماتيك. توجد شاشة حجمها 7 بوصة يتم تشغيلها باللمس. مقاعد السيارة رياضية ومريحة. صندوق خلفي يعمل بالكهرباء. مقود كهربائي يعمل عن طريق توجيهه بموتور كهربائي اسفل عجلة القيادة. نظام رائع لتثبيت السيارة بسلاسة. مرايا أبواب السيارة إليكترونية. طول السيارة: 4.430 ملم. عرض السيارة: 1.700 ملم. إرتفاع السيارة: 1.500 ملم. وزن السيارة: 2.590 كجم. الإطارات 2.785 ملم. سعة صندوق السيارة الخلفي 490 لتر.

سعر نيسان صني في السعودية Nissan Sunny

يتراوح سعر سيارة Nissan Sunny في السعودية حسب فئاتها ومواصفات كل فئة من 38 الف إلى 50 ألف ريال سعودي.

مزايا سيارة Nissan Sunny

السيارة تتحمل عناء الطريق حتى في فترات النهار وفي درجة الحرارة العالية.

تتحمل الطريق على الطرق الرملية والصحراوية.

مكيف السيارة ممتاز حيث يوزع الهواء في كل أنحاء السيارة بطريقة جيدة.

فرامل السيارة قوية مع ABS و ال EBD.

مصدات السيارة الأمامية قوية للغاية.

السيارة أثناء الطريق متزنة بشكل كبير.

يمكن التحكم في نظام الصوت دخل السيارة حيث تمتلك السيارة 6 مكبرات صوت.

واجهة السيارة الخارجية ممتازة.

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عيوب سيارة Nissan Sunny