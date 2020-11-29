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عمر شويل - جدة لأول مرة في المملكة احصل على منتج حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB البنك الأهلي بالسعودية من أقدم وأكبر البنوك الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويحاول دائماً البنك الأهلي NCB تقديم كل هو جديد فيقدم البنك الأهلي ولأول مرة منتج حساب ذهب للأفراد فى المملكة وهو منتج متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وفى مقال اليوم ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على كل ما يخص هذا المنتج الجديد مزايا منتج حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي يتميز المنتج الجديد لدى البنك الأهلي NCB بأنه منتج لا يتعارض مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

يتميز المنتج الجديد من البنك الأهلي بسهولة في فتح الحساب

يتميز أيضاً المنتج الجديد من البنك الأهلي NCB بأسعار ذهب تنافسية

المنتج الجديد لدى البنك الأهلي NCB يتميز بسهولة وإمكانية التعامل على حساب ذهب من خلال الأهلي أون لاين والأهلي موبايل

يتميز المنتج الجديد بأن العملة المستخدمة هى جرامات الذهب

ويتميز أيضاً المنتج الجديد من البنك الأهلي بإمكانية بيع أو شراء أو سحب سبائك الذهب عمليات البيع والشراء يستطيع العميل إجراء عمليات البيع والشراء من يوم الإثنين من كل اسبوع وحتى يوم الجمعة

ساعات اليوميه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءا بمواعيد المملكة العربية السعودية

يشترط الا تقل الصفقة عن 10 جرام ذهب

تتم الصفقات لدى البنك الأهلي بمضاعفات 10 جرام ذهب رسوم تخزين المنتج يتم تسديد قيمة الرسوم شهرياً

تحسب متوسط الرصيد الشهري 0.0125× ريال أو 12.50 أيهما أقل

يتم احتساب الرسوم على اساس متوسط الرصيد الشهري حساب ذهب من البنك الأهلي NCB لا يفرض البنك الأهلي NCB أى رسوم على أسعار الشراء والبيع المعروضة للذهب فيكون السعر الموضح هو القيمة الحقيقية

لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الذهب الخالص من الدرجة الإستثمارية

يستطيع العميل فتح حساب ذهب واحد فقط لدى البنك الأهلي NCB يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لفتح حساب الذهب لا يقل عن 18 عام

يستطيع الجميع من العملاء السعوديين والغير سعوديين أيضاً فتح حساب الذهب لدى البنك الأهلي NCB بالمملكة العربية السعودية X إقرأ أيضاً: منتج آهل بدون فوائد بأقساط ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر

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