نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج نفاذ التمويلي الجديد بنك التنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ التمويلي للمواطنين والمواطنات السعوديين ، والذين لا يستطيعون العمل ولديهم الرغبة في تحقيق دخل مالي أعلى، ويتوفر لديهم حرفة أو مهارة أو خبرة في تخصص معين، حيث يتيح هذا التمويل الاستفادة من تمويل مالي ميسر يمّكن المستفيد من خلاله من البدء بالعمل الحر الخاص بالفئات المستهدفة، وعبر تقريرنا لهذا اليوم نوفر الفئة المستهدفة لمنتج نفاذ وكذلك هدف منتج نفاذ التمويلي، بالإضافة إلى طريقة الحصول على منتج نفاذ التمويلي ، أو كما يسمى بـ تمويل العمل الحر. منتج نفاذ التمويل من بنك التنمية الاجتماعية أولا نتعرف ما هو منتج نفاذ : هو أحد الخدمات التي يقدمها بنك الادخار والتسليف السعودي وهو متاح للمواطنين السعوديين من غير الأجانب، ويستهدف هذا التمويل العديد من الفئات ومنها: الغير مخدومين من الأنظمة المالية

يستهدف العاطلين عن العمل والذين لا يملكون أي دخل أو راتب شهري

يستهدف الموظفين ذوي المعاشات 14 ألف ريال سعودي أو أقل لمساعدي الخدمات التخصصية أو مسار النقل التشاركي. ما هي أهداف منتج نفاذ من بنك الإعفاء والتسليف توجد العديد من الأهداف من إطلاق هذا المنتج من قبل بنك التنمية الاجتماعية وهي: رفع وتحسين جودة المعيشة بالنسبة للمواطن السعودي

الحد من الائتمان الغير رسمي

تخفيض نسب البطالة بين المواطنين

تحسين الشمول المالي للأفراد

التشجع على ممارسة العمل الحر وتحقيق الاستفادة التامة للمستفيدين من نظام العمل الحر. شروط الحصول على منتج نفاذ العمل الحر الشرط الأول هو أن يكون مواطن سعودي أو مواطنة يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 سنة وأن لا يكون أكثر من 60 سنة يجب أن لا يكون الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال لمسارات النقل التشاركي والخدمات التخصصية أن يقوم طالب التمويل بتقديم ضمان لبنك التنمية الاجتماعية يجب توفر تأمين على المركبة في حال كان العمل الحر في توجيه المركبات يشترط عدم وجود قرض سابق للمستفيد من بنك التنمية الاجتماعية يجب أن يكون الوضع المالي والائتماني للمستفيد مستقر من أجل الحصول على التمويل من البنك يجب أن يكون لدى المستفيد وثيقة العمل الحر ويتم استخراجها من منصة وزارة الموارد البشرية السعودية مع شرط وجود تراخيص أخرى في حال كان التمويل في توجيه المركبات. كيفية الحصول على تمويل نفاذ بنك الإعفاء والتسليف الخطوة الأولى يجب أولا الدخول إلى رابط منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

بعدها نقوم بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية عن طريق النفاذ الموحد

القيام بفحص الأهلية عن بعد ليتم بعدها استقبال الطلب والتأكد من أهلية المستفيد للحصول على المنتج

نقوم بإكمال الخطوات من خلال الرابط الذي تركناه ونطبع النموذج ونضع المستندات التي يطلبها النظام داخل الموقع ومن ثم نقوم بتحديد الموعد الخاص بالبريد

الخطوة الرابعة نقوم بإرسال المستندات من خلال البريد

وفي الخطوة الأخيرة يقوم البنك بمنح قيمة التمويل للمورد أو الوكيل أو للمستفيد مباشرة. ما هو حجم تمويل نفاذ من بنك الإعفاء والتسليف هناك نوعين من التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية وهما التمويل النقدي والتمويل العين وفيما يلي مقارنة بين الاثنين: التمويل النقدي حدود التمويل: تبلغ قيمة التمويل النقدي حوالي 60 ألف ريال سعودي، وذلك بحسب الملاءة المالية. التمويل العيني حدود التمويل: قيمة التمويل العيني أكثر من التمويل النقدي، وتصل حتى 150 ألف ريال سعودي. التمويل النقدي من حيث الرسوم الإدارية: توجد رسوم رمزية يتم خصمها من التمويل قبل أن يتم صرفها للمستفيد، ويوجد دعم لفئات الضمانيين والمعاقين والعاطلين عن العمل بالنسبة للرسوم. التمويل العيني من حيث الرسوم الإدارية: الرسوم رمزية وهناك استثناءات لبعض الفئات، كما هو موجود في التمويل النقدي أي أن التمويلين متساويين من ناحية الرسوم الإدارية. التمويل النقدي من حيث الضمانات: هناك حسم من طرف جهة العمل الحكومية، أو من خلال الكفيل الغارم. التمويل العيني من حيث الضمان: أيضا التمويلين متساويين من ناحية الضمان، حيث يمكن حسم الضمانات من طرف الجهة الحكومية أو من الكفيل الغارم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتج نفاذ التمويلي الجديد بنك التنمية الاجتماعية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.