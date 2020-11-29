نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التقديم في وظائف حرس الحدود 1442 إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف حرس الحدود 1442 السعودية تعتبر واحدة من ضمن الوظائف المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من بعد ما أعلنت القوات التابعة لوزارة الدفاع السعودية عن توافر الكثير من الوظائف الفارغة لها وذلك لأن يتقدم لها الكثير من الشباب من خريجي الجامعات والثانوية العامة.

وظائف حرس الحدود 1442

قامت الإدارة العامة لقوات الحدود في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن هناك مجموعة من الوظائف الفارغة للأشخاص السعوديين وذلك لمساندة القوات علي حدود المملكة ومنع دخول العناصر الإجرامية أو تهريب السلاح والمخدرات، وسيكون التقديم علي هذه الأعمال إلكترونياً بداية من 30 نوفمبر وحتي 10 ديسمبر المقبل، ويتم غلق باب التسجيل بعد ذلك.

شروط التقديم علي الوظائف

قامت إدارة الحرس الحدودي السعودية بالإعلان عن شروط التقدم لهذه الوظائف وجاءت هذه الشروط في السطور الأتية:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون نشاء وتربي في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون سن الشخص المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

أذا كان المتقدم من خريجي الجامعات يجب أن لا يقل تقديره عن جيد.

يشترط إن لا يقل طول الشخص عن 168 سم.

تناسب طول المتقدم مع وزنة.

أن يتمتع المتقدم بالصحة واللياقة البدنية العالية.

إلا يكون عيلة أي من القضايا أو الجرائم السابقة.

يجب إن لا يكون تقدم من قبل إلي الكليات العسكرية وتم فصلة.

طريقة التقديم علي وظائف حرس الحدود 1442

يتم التقديم علي هذه الوظائف إلكترونياً حيث يتم التقديم عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع الوظيفة مباشرة علي الشبكة العنكبوتية.

تكتب البيانات الشخصية لك في نموذج التقديم لهذه الوظائف.

رفع كافة الأوراق التي يتطلب رفعها.

التأكد من أن البيانات الشخصية مكتوبة بشكل صحيح.

الضغط علي زر التقديم في الوظائف.

يتم دراسة الملف الشخصي لك ثم الرد عليك.

أذا تمت الموافقة تتوجه إلي أداء الاختبازات الرياضية والفحص الطبي.