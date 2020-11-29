نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الحديثة التي يقدمها مجلس الضمان الصحي في السعودية لأن يمكن أصحاب الأعمال والمقيمين في المملكة في معرفة الصلاحية الخاصة بالتأمين الصحي علي العمال، وذلك لأن يمكنهم من معرفة تاريخ التجديد حتي لا يحدث معهم مشاكل بعد انتهاء هذه الوثيقة.

صلاحية التأمين الطبي

يعد التأمين الصحي علي العمال واحد من ضمن الأمور المهمة التي تتطلب للعمل في المملكة العربية السعودية والتي لا يستطيع العامل بدونها العمل في المملكة، ويتم أختيار صلاحية هذه البطاقة من العامل نفسة حيث إن هناك بعض البطاقات يتم تجديدها في كل عام وأخري تجدد في كل ثلاث سنوات.

والجدير بالذكر بأن المقيم لا يستطيع العمل أو التقدم للوظائف ألا إذا كان يمتلك التأمين الطبي التي تعطية المملكة العربية السعودية له.

الاستعلام عن التأمين الصحي للزائر

يكون للزائر أيضاً تأمين علي الصحة وذلك لأن يسهل له عملية دخول المستشفيات وتلقي العلاج أثناء زيارة المملكة، ويستطيع الزائر عمل استعلام عن التأمين الخاص به عبر الأتي:

الذهاب إلي موقع مجلس الضمان الصحي.

من القائمة الخاصة بالموقع تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

أختيار من الصفحة التأمين الخاص بالزائر.

تكتب رقم جواز السفر للزائر ثم تحديد جنسيته .

يجب أن تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.

يتم نقلك إلي صفحة أخري بها البيانات الخاصة بالاستعلام.

في حالة إنتهاء التأمين يمكن إن تضغط علي زر التجديد وأستكمال بيانات التجديد.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي

حتي تتمكن من عمل استعلام عن صلاحية الوثيقة للمقيم في السعودية يجب أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: