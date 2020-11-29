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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل حساب أبشر في عن طريق تطبيق الراجحي في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق تطبيق بنك الراجحي بعد القيام بعملية التسجيل هو أمر يتساءل عنه اغلب المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل استقبال وتلق الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها من قبل نظام أبشر، حيث يجب تفعيل الحساب بعد التسجيل في الدخول إلي أبشر بشكل مباشر، ويتم تنشيط آو تفعيل الحساب بعدة طرق ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض تفاصيل هذه الطرق علي حضراتكم، ومصرف الراجحي هو من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية إلي المواطنين و المقيمين داخل المملكة، كما يتوفر خدمة الرد و الاستفسار علي جميع الأسئلة التي يرغب بها المواطنين وذلك عن طريق الموقع الرسمي للحكومة السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية .
طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق تطبيق الراجحي
يمكن للمواطنين من تفعيل الحساب الخاص بهم عن طريق تطبيق الراجحي عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب علي المواطن من القيام بتسجيل الدخول علي تطبيق الراجحي.
- يجب عليك اختيار ” خدمات أخري”.
- يتم التحويل إلي وزارة الداخلية إلي الخدمة.
- يجب عليك الضغط علي أيقونة ” Enable absher “.
- سوف يتم تويلك إلي صفة أخري سوف يظهر من خلالها جميع بياناتك الشخصية.
- يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك من رقم هوية وطنية – ورقم الإقامة – ورقم الهاتف المحمول المسجل في النظام.
- يجب عليك بعد التأكد من كتابة بياناتك بشكل صحيح الضغط علي أيقونة “activate ” لإكمال العملية.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف يظهر أمامك رسالة تأكيد علي الجوال الخاص بك.
طريقة تفعيل حساب أبشر عبر الهاتف المصرفي من خلال مصرف الراجحي
الآن اصبح بإمكان المستفيدين من حساب أبشر تفعيل الحساب عن طريق الهاتف البنكي عن طريق بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- عليك بالاتصال بالهاتف الخلوي الخاص بمصرف الراجحي وهو: 920003344 .
- عليك بتسجيل الدخول إلي حسابك المصرفي عن طريق كتابة الاسم ورقم المرور الخاص بك.
- عليك بالضغط علي رقم “2” وهو رقم التحويل وسداد الفواتير.
- و للتحويل البنكي عليك بالضغط علي رقم “1”.
- ورقم المستفيدين عليك بالضغط علي رقم “4”.
- ورقم “6” لتفعيل المستفيدين.
- عليك باختيار أو تحديد الساب الذي تريد تفعيله.
- إدخال كلمة المرور المؤقتة وسيتم إرسال رسالة إلي هاتفك.
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