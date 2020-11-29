نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية إضافة خدمات جديدة ذكية على تطبيق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط السعودية ، دائما تبحث عن إراحة مواطنين المملكة العربية السعودية وسهولة الوصول للخدمات على تطبيق السعودية اليوم سوف نتعرف على خمس خدمات جديدة تمت إضافتها على تطبيق السعودية بإشراف طيران السعودية منها الدفع بنظام الدفع الإلكتروني المتعدد ، وحجز الرحلات ذهابا وإيابا ، وشراء التذاكر كل هذه الخدمات إلكترونية على تطبيق السعودية فلنتعرف عليها الآن من خلال السطور القليلة القادمة .

الخطوط السعودية

تقدم طيران السعودية خدمات جديدة ومهمة لمواطني المملكة العربية السعودية لمواكبة أحدث التطورات والتي تتوسع في المزيد من الخدمات الرقمية في إطار تطوير الخطة الخاصة للخدمات الرقمية .

خطوط طيران السعودية قامت بترقية درجة السفر ، وإتاحة تتبع الأغراض والأمتعة والحجز بسهولة رحلات لعدد من المطارات، ذلك لتسريع وسهولة إضافة بيانات الضيوف للحجز عبر مسح QR CODE بواسطة الكاميرا لمسح معلومات جواز السفر، مع خدمة التذكير يقوم التطبيق بتذكير الضيف دائما بمكان الذى تقف فيه السيارة داخل المطار .

هذه الخدمات الجديدة متوفرة ومضافة إلى باقة الخدمات الكاملة الموجودة داخل التطبيق فى بند حجز الرحلات ، وشراء التذاكر ، والدفع بواسطة نظام الدفع الإلكتروني المتعدد ، وذلك بواسطة المسح الضوئي للبطاقات الأئتمانية .

وذلك لإنجاز وتسريع إجراءات السفر ، وإصدار البطاقة الخاصة بالصعود ، ويمكن الاحتفاظ ببطاقة الصعود فى محفظة أبل ، وأيضا يمكن حفظ بيانات الضيوف والحجوزات السابقة والحالية على التطبيق ويمكن استعراض الحجوزات السابقة واسترجاعها ، يتميز أيضا بتشغيل التاريخ بالنظام الهجري في الحجز على التطبيق .

تشير الخطوط السعودية انه تم تحميل التطبيق حتى يومنا هذا أكثر من 17 مليون مرة عبر GOOGLE PLAY للأندرويد و APP STORE للأيفون كما أشارت الإحصاءات أن العام الماضي 2019 تم إصدار أكثر من 5.4 مليون خاصة ببطاقات الصعود للطائرة وهذا دليل على تزايد أعداد المسافرين واستخدامهم للهواتف الذكية في جميع رحلاتهم .

قد أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لخطوط طيران السعودية خالد بن عبد الله البسام ، أن المملكة العربية السعودية تهتم دائما بالخدمات الرقمية لأنها ذو أهمية كبيرة والحرص على تطوير الخدمات وإضافة كل جديد في هذا المجال مشيرا أن التطبيق متميز منذ إطلاقه وهذا بجانب الخدمات الرقمية الأخري .

وأكد خالد بن عبد الله البسام الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لخطوط طيران السعودية أنه حريص دائما على إضافة الخدمات والتحسين منها لتطبيق السعودية في إصدار تحديثات التطبيق القادمة ، سوف تشمل توحيد نظام الحجز مع البنود الرقمية المختلفة داخل التطبيق ، وتطوير نظام الإشعارات ، وتتبع الرحلات بنظام فورى .

لقد وصلنا لنهاية المقال الذي تعرفتم فيه على خدمات الخطوط السعودية بتقديم الخدمات الجديدة لمواطني المملكة على تطبيق السعودية .