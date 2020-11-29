نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442هـ عبر الموقع الرسمي alrajhibank وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي Elrajhi Bank 1442 والذي يتسائل عنها الكثير من عملاء البنك للاستفادة بالمميزات التي ستحل عليهم عند وجود حساب آخر وإتمام الكثير من المعاملات المالية المختلفة، حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية في الوقت الحالي لما يقدمه لعملائه من مميزات وخدمات متنوعة ومختلفة، ومنهم خدمة فتح حساب ثاني عن طريق إنشاء حساب جديد لنفس الشخص بصورة إلكترونية ميسرة، كما نتابع طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي بنك الراجحي بهدف تمكين العملاء من إدارة الأموال الخاصة بهم بصورة فعالية وآمنة وسهلة.

طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

يستطيع جميع عملاء بنك الراجحي فتح حساب في البنك من خلال موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك الراجحي الرسمي https://www.alrajhibank.com.sa/.

اختيار خدمة فتح حساب.

تحديد اختيار فتح حساب جاري.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة والتي تتمثل في الجنسية ونوع الهوية ورقم الإقامة ورقم الجوال واللقب والبريد الالكترونية وقيمة الدخل الشهري للعميل وتحديد أقصى مبلغ يتوقعه العميل على أن يتم صرفه خلال عملية واحدة في الشهر.

إدخال رمز التحقق المرئي المتغير.

الضغط على كلمة التالي.

استكمال عملية انشاء حساب ثاني في البنك عن طريق تقديم الطلب.

وبذلك يتمكن العملاء من إنشاء حساب ثاني في بنك الراجحي دون الحاجة للذهاب لأحد أفرع البنك بالمملكة.

طريقة فتح حساب فى بنك الراجحي اونلاين بدون زيارة الفرع

شروط فتح حساب آخر في بنك الراجحي

حدد البنك عدد من الشروط المطلوبة لتنفيذ عملية فتح حساب ثاني في البنك، كما نتعرف على شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب بالإضافة لشروط فتح حساب آخر التي جاءت كالتالي:

يجب أن تكون الهوية الوطنية للعميل سارية غير منتهية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة.

إتمام عملية فتح حساب ثاني من المرة الأولى حيث لا يوجد إمكانية المتابعة فيما بعد.

التأكد من صحة البيانات المكتوبة.

التسجيل في خدمة أبشر.

أن يكن رقم الهاتف مسجلًا في إحدى مزودي الخدمة بالمملكة السعودية.

إضافة التواقيع المعتمدة عند زيارة الفرع.

إقرار العميل بعدم عمله أو أحد أقرابه من الدرجة الأولى في منصب سياسي بالدولة.

إقرار العميل بكامل أهليته وقواه العقلية.

بالصور طريقة وشروط فتح حساب الراجحي من النت

بعد تسجيل الدخول الى الموقع الرسمي alrajhibank المرفق بالاعلي واتباع الخطوات ستجد امامك كما بالصور بالترتيب.