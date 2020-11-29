نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام المساعدة المقطوعة 1442 لمستفيدي الضمان وطريقة تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام رابط المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني هو أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الالكتروني على الانترنت، من أجل مساعدة مستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي من معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة لهم، وأيضاً الاطلاع على قبول طلبات من تقدموا للحصول على المساعدة المقطوعة، وأحقيتهم في الحصول عليها من عدمهم، فالمساعدة المقطوعة أحد البرامج الاجتماعية الهامة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمحدودي الدخل والفئات المستحقة.

المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هو برنامج اجتماعي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة محدودي الدخل على التحسين من أوضاعهم الاجتماعية، ومواكبة التغير في الأسعار وزيادتها.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإيداع المبالغ المستحقة في حسابات الأشخاص المستفيدين كل شهر من معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة على سد إحتياجاتها.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق رقم الهوية

كما يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق زيارة الموقع الرسمي لزيارة العمل والتنمية الإجتماعية وهو:sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery وذلك عن طريق ادخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية، ومن ثم إدخال الرمز المائي الذي يظهر لكم على الشاشة، ثم الضغط على زر عرض، ليتم بعد ذلك عرض كافة البيانات الخاصة بكم، ومعرفة المبالغ المالية التي ستحصلون عليها، وموعد إيداعها في الحسابات الخاصة بكم.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق الهاتف والجوال

ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة عن طريق الاتصال بالرقم 8001222777 من أي هاتف أرضي، أو عبر الجوال عن طريق الرقم 0112915588، ومن ثم اتباع التعليمات بالضغط غلى الرقم 2 وبعد ذلك الرقم 1 من أجل الاستعلام والتأكد من موعد صرف المساعدة المقطوعة.

آخر اخبار برنامج المساعدة المقطوعة

يتأهب العديد من مستفيدي برنامج المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم المادي المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال هذه الأيام، حيث جرت العادة أن تقوم الوزارة بإيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة قبل شهر رمضان، الأمر الذي جعل العديد من مستفيدي البرنامج يقومون بالاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ونحن في انتظار أي أخبار جديدة تصدر حيال هذا الأمر.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

ومن أجل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الكترونياً فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية، والتي تسهل عليكم طريقة تحديث بيانات المستفدين من برامج الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي: