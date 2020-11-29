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عمر شويل - جدة شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين والأوراق المطلوبة 1442 يهتم العديد من الأشخاص بالعمل على تغيير المهنة التي تتعلق بالإقامة داخل المملكة السعودية حيث يميل بعض العمال الوافدين الإقامة داخل المملكة، وبالتالي يريدون تغيير المهنة إلى مهنة أخرى حيث يمكنهم تقديم طلب لتغيير المهنة في الإقامة ويمكنه الحصول على الموافقة من قبل وزارة العمل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم على شروط تعديل المهنة في الاقامة للوافدين والأوراق المطلوبة.

شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين

سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي كالاتي:

ينبغي التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية على هذا العامل أو على صاحب العمل نفسه، وينبغي أن يحصل على موافقة رسمية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن تكون صلاحية الإقامة سارية بجانب عند إثبات هروب العامل يمنع تغيير المهنه له.

من ضمن شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين تواجد ترخيص مزاولة النشاط الذي يتعلق بصاحب العمل والذي يريد تغيير هذه المهنة يجب أن يكون لديه مبلغ محدد يتم تغييرها بكل سهولة، بجانب إلى أهمية وجود سجل في مكتب العمل متوافق مع البيانات التي يقوم بتقديمها ويتم تحديد اسم المهنة من خلال التصنيف والتوصيف المهني السعودي بجانب توضيح اسم المؤسسة التي يريد أن ينتقل إلى المهنة الخاصة بها.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة

بعد معرفة شروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة حتى تتمكن من تغيير المهنة وهي كالآتي:

يتم تجهيز صورة من الإقامة وجواز السفر بجانب وجود صورة من المؤهل العلمي الخاص بهذا العامل وصورة من الإقامة، بالإضافة إلى وجود استمارة من الجوازات يتواجد فيها جميع بيانات هذا العمل.