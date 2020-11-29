نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالتفاصيل وكذلك قيمة غرامة انتهاء هوية المقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم تطبيقها من جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تم وضعها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهذا من أجل المحافظة على تطبيق النظام السائد داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم وضعه منذ عدة سنوات، حيث يجب على جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحفاظ على تجديد صلاحية هوية المقيم بشكل مستمر، أما في حالة انتهاء صلاحية هوية المقيم وعدم تجديدها في الموعد المحدد فسوف تكون هناك عقوبات صارمة اتخذتها الحكومة السعودية، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بتوضيح كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم من خلال مكتب العمل:

يمكن الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الرابط الرسمي التابع لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة هنا.

وبعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات الخاصة من أجل تسجيل الدخول على الموقع، والضغط على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها إلى خانة الاستعلام عن موظف وافد.

وبعدها سوف تظهر قائمة بها عدد من الخانات الفارغة، قم بملئ هذه الخانات بالبيانات المطلوبة.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة البحث، وبالتالي سوف تحصل على كافة البيانات التي تود الاستعلام عنها بخصوص بصلاحية هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم من خلال أبشر:

يمكن الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم من خلال الرابط الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منصة أبشر الإلكترونية هنا. وبعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات من حيث رقم المرور ورقم الهوية ورمز التحقق المرئي والاسم وغيرها. وبعد ذلك يتم الدخول على خانة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي ورقم الإقامة في الخانات المحددة لذلك. وبعد الإنتهاء من تسجيل جميع البيانات سوف يتم الإطلاع على كل ما يتعلق بصلاحية هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل يخص الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم.