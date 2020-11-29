نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم المباحث العامة 1442 تسجيل الوظائف عبر ابشر للتوظيف absher مواعيد وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرفقنا لكم رابط تقديم المباحث العامة 1442 من أجل التقديم عبر أبشر توظيف المباحث العامه بعد نزول إعلان رسمي يحدد المواعيد والوظائف، هذا لكي نساعد كثيراً من الشباب داخل المملكة العربية السعودية من أجل الحصول علي وظائف المباحث العامة التي تعتبر من أكثر الوظائف طلباً من خلال ابشر للتوظيف ولأهميتها ضمن الوظائف الحكومية التي يميزها العديد من المزايا أمثلة ذلك، راتب مرتفع، استقرار وظيفي، كما توجد فرص كثيرة للترقية عند وجود اجتهاد من الشخص المقدم.

تقديم وظائف المباحث العامة 1442

قامت المديرية العامة للمباحث العامه بالسعودية والتي تتبع لأهم وزارات المملكة وهي ’’وزارة الداخلية’’ بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والتي يمكنكم الالتحاق بها عن طريق التسجيل في المباحث العامة 1442 وهذه الوظائف كالآتي:-

رقيب.

عريف.

جندي.

جاءت هذه الوظائف داخل عديد من المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وتم إعلان موعد فتح بوابة ابشر توظيف الإلكترونية من أجل تقديم المباحث العامة 1441 – 1442، واليوم الأول لبداية التسجيل سيكون يوم الأحد الموافق 14 من شهر ربيع الثاني 1442، والذي يقابل 29 من نوفمبر لعام 2020، وتستمر عملية التقديم حتي يوم الخميس نهاية الأسبوع والذي يوافق 18 من ربيع الثاني 1442، علي أن يكون 3 من ديسمبر المقبل عام 2020.

لهذا من أجل التسجيل في المباحث العامة 1442 عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكترونية، عليكم سرعة تجهيز الأوراق المطلوبة، والتعرف علي الشروط حتي يتم مطابقتها معكم من أجل التقديم،ونرفق لكم الآن الشروط وأوراق الالتحاق.

شروط قبول المباحث العامة 1442

وفرت المديرية العامة للمباحث بالمملكة عدداً من الشروط المطلوبة، وهذه الشروط عليكم التعرف عليها جيداً من أجل الثقة بأنفسكم قبل دخول رابط تقديم المباحث العامة 1442 الذي سنرفقها لكم بعد التعرف علي الشروط وهي كالآتي:-

وجوب أن يكون سن المتقدم بين 17 و 30 عاماً، لا يقل عن الأول ولا يزيد عن الثاني بداية من توقيت فتح باب القبول.

وجوب الجنسية السعودية، هذا من أجل قبول وظائف المباحث العامه 1441 – 1442.

وجوب حسن السير والسلوك للمتقدم، كما يجب أن يكون حسن السمعة.

وجوب عدم وجود أي أحكام شرعية علي المتقدم للوظيفة.

وجوب النشأة داخل المملكة، ويتم استثناء الناشئ مع والدية خارج المملكة في فترة أداء خدمتهما للسعودية.

وجوب عدم كون المتقدم قد حُكم عليه بأي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم قد رد إليه اعتباره.

وجوب أن لا يكون قد تم تعين المتقدم بأي وظيفة عسكرية سابقاً.

وجوب ألا يكون المتقدم موظفاً بأحد المصالح الحكومية.

وجوب عدم زواج المتقدم بامرأة أجنبية.

وجوب مطابقة الشروط الطبية علي المتقدم.

وجوب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 168 سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه.

وجوب اجتياز المتقدم لكافة اختبارات القبول.

وجوب نجاح المتقدم في اجتياز المقابلات الشخصية.

وجوب الحصول علي معدل ’’جيد’’ للحاصلين علي البكالريوس أو الدبلوم، كما يجب أن يكون انتظام وليس انتساب.

عند الحصول علي الشهادة من الخارج، وجوب إرفاق معادلته ومصادقته من وزارة التعليم.

وجوب عدم الطرد من أي كلية عسكرية، أو معهد لأي سبب كان.

تعرفنا علي شروط تقديم المباحث العامة 1441، وذلك من خلال أبشر توظيف المباحث العامه التي نرفق لكم رابط التقديم الخاص بها الآن.

فيديو شرح تقديم وظائف المباحث العامة للرجال

يمكنكم بعد أن تعرفنا علي الشروط المطلوبة، أن تتعرفوا علي الخطوات بشرح صوت وصورة، وبعدها تجدون الخطوات الكتابية.

بإكمال الفيديو السابق، يمكنكم التقديم من خلال الخطوات الآتي ذكرها، والتي يجب تنفيذها طبقاً للخطوات المذكورة، كما نذكركم أن التسجيل مستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري بعد أن أكدت الإدارة العامة للمباحث، والتسجيل يكون متاح حتي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من أخر أيام التسجيل وفق ما حددته الوزارة، وسيتم بعد غلق باب التسجيل فرز الطلبات والتواصل مع المتقدمين إلكترونياً عبر الموقع.

رابط تقديم المباحث العامة 1442 ابشر

يستطيع السعوديين التسجيل في المباحث توظيف أبشر، وهذا من خلال رابط التقديم الذي نوفره لكم الآن مع الخطوات، من أجل التقديم علي الوظائف الشاغرة من خلال منصة أبشر للتوظيف إلكترونياً، ولإجراء تقديم ابشر توظيف مباحث عامة عليكم اتباع الآتي:-

أولاً: يجب الدخول إلي رابط منصة أبشر الإلكتروني التالي، رابط الدخول لأبشر.

ثانياً: إجراء تسجيل الدخول، بإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور والتسجيل.

ثالثاً: الدخول إلي وظائف المباحث 1442، وإكمال البيانات المطلوبة منكم.

رابعاً: يجب التأكد من صحة البيانات قبل إرفاقها، وبالنهاية يتم الإرسال.

تعرفنا معكم علي مواعيد التسجيل في المباحث العامة 1441، وكذلك علي شروط قبول مباحث عامة ابشر للتوظيف بكل سهولة، ومن لديه أية استفسارات يمكنه تركها بالتعليقات.