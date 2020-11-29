نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن رخصة العمل والرسوم الجديدة وصلاحية رقم السداد بعد القرارات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن رخصة العمل وصلاحية رقم السداد والرسوم بعد القرارات الجديدة، الذى تم إصدارها من بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والخاصة بإلغاء نظام الكفيل الذى استمر العديد من السنوات والذى كان به عيوب كثيرة، لذا يتمكن المقيمين فى الأراضى السعودية الإستعلام عن رخصة العمل إلكترونياً فى اى وقت واى مكان دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة العمل، وذلك بعد قيام الوزارة بضخ العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل للمقيمين والوافدين وأبناء الوطن إتمام خدامتهم بكل سهولة.

لذا نقدم إليكم عبر هذا المقال خطوات الإستعلام عن رخصة العمل والرسوم المقررة، والإستعلام عن رقم السداد وصلاحية رقم السداد، بالإضافة إلى خطوات تجديد رخصة العمل إلى الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية كل ذلك عبر موقعكم ثقفني عبر عدة خطوات مبسطة كي يتمكن القارئ الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر.

استعلام عن رخصة العمل

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد التنمية الإجتماعية وزارة العمل.

الضغط على القائمة الرئيسية وإختيار الخدمات الإلكترونية ثم إختيار خدمات المنشآت. إختيار الإستعلام عن الخدمات الإلكترونية. الضغط على الإستعلام عن خدمات مكتب العمل، ومنها اختيار خدمة رخصة العمل. إختيار نوع الخدمة ورقم السداد. القيام بتسجيل رقم السداد. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على كلمة بحث. فى النهاية ستجد كافة التفاصيل ما إذا كانت رخصة العمل سارية ام لا.

رسوم رخصة العمل

أعلنت وزارة العمل عن الرسوم المقرره الخاصة برخصة العمل والمكونة من رسوم تجديد الرخصة إضافة إلى 100 ريال سعودي للوافدين ليكون إجمالي رسوم مكتب العمل 2500 ريال سعودي.

الإستعلام عن رسوم مكتب العمل 1442ه‍

يتمكن المواطنين الإستعلام عن رسوم مكتب العمل إلكترونياً من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول فى موقع وزارة العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. الضغط على خدمات الوزارة واختيار الخدمات الإلكترونية. إختيار خدمة تجديد أو ترخيص العمل. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على كلمة بحث.

صلاحية رخصة العمل بعد السداد

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية مدة زمنية لسداد رسوم رخصة العمل، والتي نبهت على ضرورة سداد رسوم رخصة العمل سواء (إصدار رخصة العمل، أو تجديد رخصة العمل) بعد إصدار رقم السداد فى مدة 14 يوم كحد أقصى وفى حالة التخلف عن هذة المدة الزمنية المحددة يتم إلغاء رخصة العمل، فيما أكدت الوزارة أن إصدار رخصة العمل يتم استخراجه في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

الدخول على موقع وزارة العمل.

الضغط على خدمات المنشآت، ومنها تجديد رخصة العمل أو إصدار رخصة العمل.

أو إصدار رخصة العمل. تسجيل رقم العامل، ثم النقر على إظهار البيانات.

بعدها ستظهر أمامك كافة تفاصيل الخاصة برسوم تجديد رخصة العمل ومدة الإنتهاء والعديد من البيانات والمعلومات الأخري.

خطوات تجديد رخصة العمل للمقيمين

يتمكن المواطنين المقيمين فى الأراضى السعودية من تجديد رخصة العمل إلكترونياً وذلك عبر إتباع عدة خطوات بسيطة، وذلك عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة الدالة على الشخص الذي يرغب فى تجديد رخصة العمل مثل (رقم الجواز، رقم الإقامة، تاريخ إصدار الإقامة) وما شابه ذلك، ثم القيام الخطوات التالية: