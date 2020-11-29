نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض للمطلقات والأرامل من بنك التسليف بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض للمطلقات والأرامل تختلف طرق التقديم على قرض من قبل الضمان الاجتماعي على حسب نوع القرض المرغوب به، حيث أن ذلك القروض تكون بحاجة للعديد من الفئات وهذا لكي يتم سداد احتياجات معينة لديهم، لذا نحرص على أن نقدم لكم اليوم خطوات الحصول على قرض من بنك التسليف بدون كفيل للأرامل والمطلقات، والرابط المختص في التقديم. شروط الحصول على قرض للمطلقات والأرامل من بنك التسليف يحق للسيدة الأرملة والمطلقة الحصول على قرض يجب أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

يجب أن تكون حاملة للجنسية السعودية. يجب على السيدة الأرملة أو المطلقة أن لا يكون لديها أي سجل تجاري.

يجب أن يكون أبناء السيدة الأرملة أو المطلقة إذا كان لديها أطفال يكون معاقين أو غير متزوجين، لكي يتم احتسابهم من ضمن أفراد الأسرة.

على أن يكون دخل الشخص الواحد الموجود بالأسرة لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

يجب على السيدة الأرملة والمطلقة التي تعمل بالقطاع الخاص يجب أن لا يصل مرتبه الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي.

التي تعمل بالقطاع الخاص يجب أن لا يصل مرتبه الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي. السيدة التي تعمل بالقطاع الحكومي يجب أن يصل راتبها إلى 10 ألاف ريال سعودي بالشهر.

الأبناء التي تعدى عمرهم 24 سنة ولن تتزوج أو موظفين وتكون من بين أفراد الأسرة المستحقة. كيفية التقديم على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف إلكترونياً يجب على المتقدم أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لبنك التسليف

يتم النقر على خانة التقديم إلكترونياً.

من ثم يقوم المتقدم بالتسجيل بيانات الدخول التي تتعلق به، وهي تكون عبارة عن اسم المستخدم وإضافة الرقم السري الخاص بحسابه في منصة أبشر الكترونية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل البيانات الخاصة به بالأيقونة المحددة لذلك بطريقة صحيحة.

يجب على المتقدم أن يقوم بإضافة البيانات الخاصة بطريقة صحيحة، وعلى أن تكون متطابقة مع جميع البيانات التي توجد بالأوراق الرسمية.

يتم النقر على علامة صح أمام صحة البيانات التي يتم إدخالها.

وبهذا يكون الطلب قد تم تقديمه بنجاح، وندخل من ثم لمرحلة التدقيق، من أجل التأكد من تطابق البيانات الشخصية مع الشروط الموضوعة للحصول على قرض الاستحقاق.

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