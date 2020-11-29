خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر

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عمر شويل - جدة تعتبر منصة أبشر من أهم المواقع التي تقدم خدمات إلكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية إلكترونياً، وتسعى المملكة العربية السعودية لتسهيل الخدمات على مواطنيها من خلال توفير معظم الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب المؤسسات والمكاتب من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة، ويسعى المواطنون السعوديون وكذلك المقيمين لمعرفة المخالفات المرورية لسدادها قبل توقيع غرامات والوقوع تحت طائلة القانون.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية



نقدم لكم رابطاً الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال منصة أبشر، وكذلك نبين لكم الخطوات اللازمة لمعرفة المخالفات المرورية وهي كالتالي:-

الدخول عبر منصة أبشر للمخالفات المرورية.

اضغط على استعلامات المخالفات المرورية.

يتم اختيار استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

قم بإدخال رقم الهوية والرمز المرئي.

اضغط على عرض لمعرفة المخالفات المرورية.

سوف يظهر صفحة جديدة، ادخل كافة البيانات المتعلقة بالسيارة التي تريد الاستعلام عن المخالفات المرورية لها، ثم اضغط على إظهار السجل الخاص بالمخالفات المرورية بالسيارة لمعرفة جميع المخالفات للسيارة.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية ولكن حددت بعض الشروط لقبول الشكوى والاعتراضات وهي:-

أن لا يكون مضى أكثر من 30 يوماً على تسجيل المخالفة المرورية.

يمكن للمواطن الاعتراض على المخالفة المرورية مرة واحدة فقط.

لا يمكن الاعتراض على المخالفة بعد سداد قيمة المخالفة.

أسعار الخالفات المرورية الجديدة

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، سوف نوضح لكم أهم تعديلات إدارة المرور على أسعار المخالفات المرورية الجديدة بالسعودية 2020 وهي كالتالي:-

غرامة مالية قدرها من 100 إلى 150 ريال سعودي في حالة، قيادة السيارة بدون لوحات أمامية، ترك السيارة بأماكن عامة غير مخصصة، إلقاء أي شئ من السيارة أثناء القيادة، الركوب أو النزول من السيارة أثناء القيادة.

غرامة مالية من 150 ريال إلى 300 ريال سعودي في الحالات، تأخر السيارة عن موعد الفحص الدوري، عدم امتلاك رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، في حالة عدم ربط حزام الأمان، استخدام أنوار التلاقي بطريقة مخالفة.

غرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال سعودي في حالة، تجاوز السرعة المحددة للطريق، إحداث تلوث بالسيارة يضر بالبيئة والطرق العامة، تحميل الركاب من الأماكن الغير مخصصة للركوب.

غرامة مالية قدرها من 500 ريال وحتى 1000 ريال سعودي في الحالات، تجاوز سرعة الطريق المحددة بأكثر من 25 كم/ساعة، قيادة السيارة بدون وجود لوحات خلفية، المراوغة بالسيارة في الطرق العامة، قيادة السيارة في اتجاه معاكس للسير، استخدام السيارة قبل الحصول على رخصة السيارة.

غرامة مالية من 1000 ريال إلى 2000 ريال سعودي في الحالات، الامتناع عن إبراز رخصة القيادة والسيارة، عدم الانتهاء من إجراءات نقل الملكية وتعديل مجال استعمال السيارة، عدم الالتزام بارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة البخارية، الوقوف بالسيارة على خطوط السكة الحديد.

غرامة مالية من 3000 ريال حتى 6000 ريال سعودي في الحالات، سير المركبة بدون لوحات، استخدام لوحة غير اللوحة المخصصة للمركبة أو غير نظامية، تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء (رصد آلي)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند وقوفها للتحميل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة للسير، عدم الوقوف في نقاط التفيش أو الدوريات الأمنية، استخدام لاصقات تنافي الآداب.

غرامة مالية من 5000 ريال إلى 10,000 ريال سعودي في الحالات، طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بتعريف المركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو العقاقير المحظورة.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

بعد أن عرضنا لكم شروط الاعتراض على المخالفات المرورية وأسعار المخالفات المرورية، سوف نوضح لكم بالخطوات والتفصيل طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية:-

الدخول إلى منصة أبشر .

اختيار الخدمات، ثم اختر منها خدماتي.

اضغط على خدمات المرور.

اضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، اضغط على زر الاعتراض.

البحث عن نوع المخالفة، ثم اضغط عرض.

ادخل المعلومات المطلوبة، واضغط على الموافقة على الشروط.

في النهاية اضغط على تقديم الاعتراض، وانتظر حتى تظهر نتيجة اعتراضك.