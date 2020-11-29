نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة للمقيمين واسعارها 1442 عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة للمقيمين واسعارها 1442 عبر ابشر يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة السعودية عن الخطوات التي تساعدهم على تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية لتجديدها قبل انتهائها، وبالتالي يهتم العديد من المقيمين بمعرفة خطوات تجديد الإقامة للمقيمين وأسعارها حتى يتمكنوا من تجديدها قبل فرض الرسوم التي قامت الحكومة السعودية بفرضها عند التأخر عن الموعد المحددة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجديد الإقامة للمقيمين واسعارها.

تجديد الإقامة للمقيمين واسعارها

أعلنت مصلحة الجوازات بالمملكة السعودية عن تحديد رسوم الإقامة وذلك يتوقف على مدة صلاحية الإقامة التي تتعلق بكل وافد، وينبغي على الجميع تجديدها في الموعد المحدد لها لتجنب فرض الغرامات المالية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، حيث تسعى المملكة في الفترة الأخيرة إلى تقليل العمالة الوافدة وهذا من ضمن رؤية المملكة 2030 لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها بالتفصيل.

تجديد الاقامة للمقيمين واسعارها

قامت الحكومة بالمملكة السعودية بتحديد تجديد الاقامة لجميع الأشخاص المغتربين الى 650 يالسعودي، أما بالنسبة لدفع رسوم تغيير المهنة يتم دفع 1, 00 ريال سعودي، أما في حالة إذا كان أحد المقيمين يمين نقل الكفاله لأول مرة يتم دفع 200 ريال سعودي، أما للمرة الثانية يتم دفع 400 سعودي، أما في حالة المرة الثالثة يقوم بدفع مبلغ مضاعف هم 600 ريال سعودي، أما بالنسبة للتكلفة اضافة المولود خارج المملكة السعودية يقوم بدفع 2000 السعودي.

خطوات الاستعلام عن تجديد الإقامة

يتم الولوج إلى بوابة أبشر الجوازات عبر الإنترنت وبعد ذلك يقوم بتحديد خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة ويضيف رقم الإقامة بشكل صحيح ثم يضع رمز التحقق، بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة أخرى تتضمن جميع التفاصيل التي تتعلق بالإقامة وموعد تجديدها وموعد انتهاء الإقامة.