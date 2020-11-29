ملتقى مهن يوفر أكثر من عشرة آلاف وظيفة في جميع مدن المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة ملتقى مهن يوفر وظائف عديدة، يقوم برنامج دعم صندوق الموارد البشرية والهيئة العامة الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة والذي سوف ينطلق يوم الخميس المقبل في ملتقى التوظيف الإلكتروني مهن وفي نسخته الأولى، ويعد ملتقى مهن هو الملتقى الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية، ويأتي تنظيم الملتقى بالتعاون الاستثنائي بين قيادات قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية وقيادة مكاتفة الاستشارية. هدف وتخصصات ملتقى مهن يأتي الملتقى بالتعاون مع عدة تخصصات ومنها جمعية قوت للمقاهي والمطاعم وأيضًا جمعية مؤن للمتاجر التموينية وجمعية المجوهرات وزي الأزياء والتجميل، ويكون ذلك بمشاركة كبرى الشركات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

يهدف ملتقى مهن إلى توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل لجميع المواطنين السعوديين والسعوديات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن هدف الملتقى هو توفير عدد عشرة آلاف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات وذلك في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

يهدف ملتقى مهن إلى ضم العديد من التخصصات وذلك لتوفير فرص عمل متنوعة وتحت إطار التمكين لأبناء وبنات الوطن في جميع قطاعات التجزئة والتكاتف مع القطاع العام وذلك للمساهمة في تشجيع الكوادر السعودية لكي تلتحق بجميع قطاعات الإرتقاء والتجزئة في هذه القطاعات الصاعدة الجديدة، ورفع نسبة التوطين في المملكة العربية السعودية. موعد إنشاء ملتقى مهن سوف يقام ملتقى مهن على مرحلتين، الملتقى الأول سوف يكون للمطاعم والمقاهي وسوف يكون موعد انعقاده في الثالث من ديسمبر عام 2020 والذي سوف يكون يوم الخميس المقبل.

ملتقى مهن لقطاعات التجزئة، والتي تتضمن الأزياء والتموينات والمجوهرات ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، وسيقام هذا يوم العاشر من ديسمبر المقبل عام 2020 وذلك عبر منصة المهن الإلكترونية.

ويكون هذا الملتقى بواقع يوم واحد فقط لكل ملتقى مع توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، والملتقى يضم حوالي 12 ورشة عمل متخصصة في قطاعات التجزئة والتي تكون موجهة للباحثين والباحثات عن العمل من الطلبة والطالبات الذين يبحثون عن فرصة عمل أثناء الدراسة.

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