نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من خلال منصة أبشر أضف إضافة المولود للأب وليس للأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة المولود للأب من منصة أبشر، بمجرد ولادة الطفل يجب على الأب أن يذهب لتسجيله فورًا بالأحوال المدنية، حتى يكون له اسمًا وكيانًا في الدولة ويكون مواطن سعودي بشكل رسمي، فهي خطوة هامة تضمن حقوق الطفل منذ نعومة أظافره، وإذا لم يتم تسجيل المولود في الأحوال المدنية فهو بذلك غير معترف به بشكل رسمي، والخطوات التالية توضح للأب كيفية تسجيل المولود في منصة أبشر، وقامت وزارة الداخلية بالنشر عن استقبال جميع الطلبات لتسجيل المواليد إلكترونيًا من خلال منصة أبشر وهي منصة وزارة الداخلية السعودية الالكترونية، وكذلك يمكن من خلال أبشر إصدار شهادة ميلاد للطفل والحصول على تلك الشهادات دون الحاجة للذهاب إلى المكتب.

الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد بأبشر

بمجرد ولادة الطفل وحتى يمر شهر كحد أقصى على ولادته على الأب تسجيل الطفل في الأحوال المدنية، ونشر مكتب الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد إلكترونيًا وهي:

إحضار نموذج رقم 87 وتسجيل كافة البيانات المطلوبة إذا كان الوالد من يقوم بالتسجيل.

إذا لم يكن الأب من يقوم بالتسجيل فيتم إحضار نموذج 88 وتسجيل البيانات بشكل واضح وصحيح.

إضافة صورة من سجل الأسرة وتكون بيانات الأم مضافة إليه، وإذا كان هناك طلاق يتم إحضار صورة من شهادة الطلاق.

في حالة كان الأب لم يقم بالتبصيم مسبقًا في تلك الحالة يجب إحضار صورة شخصية لهو بالزي السعودي مقاسها 4*6 وتكون مأخوذة مؤخرًا.

إحضار نموذج رقم 58 وكتابة البيانات المطلوبة سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.

الهوية الوطنية للأم والأب.

صورة الأصل من مكان ولادة الطفل.

طريقة التسجيل على أبشر للمواليد

الخطوات التالية توضح طريقة تسجيل المواليد على منصة أبشر:

زيارة منصة أبشر. تسجيل كلمة السر الخاصة بك واسم المستخدم. اختيار تبويب خدماتي ومنه نختر خدمات. بعدها نضغط على الأحوال المدنية، ومن ثم خدمة تسجيل المواليد. ويجب أن تتم قراءة الشروط والأحكام الموضحة والموافقة عليها، واختيار التالي. وبعد ذلك يطلب الموقع تسجيل كافة بيانات المولود الموجودة في سجل الأسرة. وفي النهاية يتم الضغط على تسجيل المولود.